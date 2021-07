New York a okolí zahalil šedivý opar kvůli požárům na západě USA a v Kanadě

New York - Město New York stejně jako další oblasti na východě Spojených států amerických tento týden zahalil šedivý opar, který způsobily rozsáhlé lesní požáry na západě USA a v Kanadě. Kouř z nich přenáší napříč Severní Amerikou tzv. tryskové proudění, což má na hustě zalidněném severovýchodě USA kromě vizuálního efektu za následek zhoršení kvality vzduchu. Největší aktivní požár na americkém území se mezitím rozrostl na plochu skoro 1600 kilometrů čtverečních, píše agentura AP.

"Všimli jste si, jak zamlženě v poslední době vypadá obloha? Způsobuje to kouř z amerických požárů, který je přepravován na druhý konec země tryskovým prouděním," vysvětluje situaci jeden z twitterových účtů americké Národní meteorologické služby (NWS). "Zatímco většina kouře je na nebi výše, část z něj by se mohla dostat blíž k zemi," dodává pobočka NWS pro oblast měst Washington a Baltimore.

Ve státě New York v úterý úřad ochrany životního prostředí vydal pro celý den výstrahu před špatnou kvalitou ovzduší. Takováto upozornění se vydávají ve chvílích, kdy tzv. index kvality vzduchu přesáhne hodnotu 100. Na newyorském Manhattanu v úterý index vystoupal na 170, ve Filadelfii zase na 172. Tak vysoká čísla značí, že situace je nebezpečná i pro zdravé obyvatele, uvedla televize France 24.

Podle jednoho z odborníků působícího ve zmíněném newyorském úřadu není výjimkou, aby kouř z požárů na západě země dorazil až do okolí nejlidnatějšího města USA. Obvykle se však drží dostatečně vysoko v atmosféře, a na kvalitu ovzduší tak nemá vliv. Tentokrát je však kouř níže, než je běžné. Podle NWS registrovali znečištění vzduchu kromě New Yorku i v oblasti Velkých jezer nebo v okolí Bostonu, přičemž dnes by mohl tento fenomén ustupovat s očekávaným příchodem studené fronty.

Co se příliš nezlepšuje, je situace na severozápadě USA, kde za suchého počasí a po rekordních vedrech stále panuje extrémní riziko vzniku a šíření požárů. Vývoj odborníci spojují s klimatickými změnami a dlouhodobým nedostatkem vláhy, který trápí Kalifornii a další státy a postupně natahuje sezonu požárů v regionu. Letos začala už v polovině června a aktuálně úřady ve 13 západních státech evidují přes 80 větších aktivních ohnisek.

Tím největším je tzv. Bootleg Fire na jihu Oregonu. Plameny se v oblasti přírodní rezervace Fremont-Winema National Forest v úterý dál šířily a celkem už za dva týdny zachvátily zónu o rozloze 1569 kilometrů čtverečních. Oheň tak spálil oblast větší než město Los Angeles nebo trojnásobek rozlohy Prahy a v řídce zalidněné oblasti zničil nejméně 160 budov.

K rekordně ničivému období lesních požárů má opět nakročeno Kalifornie, kde ohně zatím spálily stovky kilometrů čtverečních porostu a vyžádaly si evakuace řady menších obcí. Zcela nekontrolovaně v úterý hořel Tamarack Fire na východní straně pohoří Sierra Nevada jižně od jezera Tahoe. Ohnisko se podle listu The New York Times o víkendu prudce rozrostlo a nyní zabírá přes 150 kilometrů čtverečních. Dál roste také Dixie Fire nedaleko města Paradise, kde si požár před třemi lety vyžádal desítky mrtvých.

Kanadská provincie Britská Kolumbie nově kvůli desítkám velkých požárů vyhlásila krizový stav, informuje zpravodajská společnost CBC. Regionální ministr pro vnitřní bezpečnost Mike Farnworth uvedl, že tento krok usnadní masové evakuace a umožní vládě zajišťovat evakuovaným ubytování. S požáry bojuje také nejlidnatější kanadská provincie Ontario, kde dosud úřady nařídily opustit domovy více než 2000 lidem.