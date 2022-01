New Orleans v NBA zdolalo Minnesotu, Satoranský opět nehrál

Basketbalista New Orleans Brandon Ingram (uprostřed) střílí trojku těsně před koncem utkání NBA s Minnesotou.

Basketbalista New Orleans Brandon Ingram (uprostřed) střílí trojku těsně před koncem utkání NBA s Minnesotou. ČTK/AP/Gerald Herbert

New York - Basketbalisté New Orleans v NBA přehráli díky úspěšné koncovce Minnesotu 128:125, když se třemi trojkami během poslední minuty a čtvrt blýskl Brandon Ingram. Tu poslední trefil nejlepší střelec utkání 1,3 sekundy před koncem. Český reprezentant Tomáš Satoranský do zápasu opět nenastoupil, protože je stále mimo kvůli opatřením proti šíření koronaviru.

Pelicans vedli 41 sekund před koncem o šest bodů, o náskok nicméně přišli a 3,6 sekundy před koncem po vyrovnávacím koši D'Angela Russella si brali time out. Po něm dostal pas Jonas Valančiunas, který našel Ingrama a ten se nemýlil.

Pokus hostujícího Patricka Beverleyho méně než sekundu před koncem už šanci na úspěch neměl. Hrdinou dne tak byl Ingram, jenž nastřílel 33 bodů včetně šesti trojek, přidal také devět asistencí a čtyři doskoky. Josh Hart přidal 21 bodů, 13 bodů a 12 doskočených míčů měl na kontě Jonas Valančiunas.

New Orleans, které celou sezonu nastupuje bez zraněného lídra Ziona Williamsona, se s bilancí 15-26 stále drží na dohled postupu do play off. Na desátou pozici zaručující předkolo ztrácí pouze 1,5 zápasu.

Druhé utkání Klaye Thompsona po návratu po zranění, kvůli kterému absentoval celkem 941 dní, pokazil Memphis, jenž doma porazil Golden State 116:108 a uspěl už podesáté v řadě. Čtvrtý celek Západní konference s bilancí 29-15 táhl tradičně rozehrávač Ja Morant s 29 body a osmi asistencemi.

"Nejvíc zářím, když cítím tlak. Těší mě být hráčem, který na sebe bere střely v rozhodujících chvílích," řekl Morant. Současná vítězná série Grizzlies je nejdelší v soutěži, přičemž během ní tým zdolal kromě Warriors také Phoenix, Brooklyn nebo Cleveland. Na první Suns ztrácejí 3,5 zápasu.

Warriors prohráli počtvrté z posledních deseti utkání. Proti Memphisu jim nestačil ani triple double Stephena Curryho za 27 bodů, deset doskočených míčů i deset přihrávek nebo 14 bodů navrátilce Thompsona.

Vítězně naopak pokračuje Phoenix, jenž se s bilancí 31-9 odpoutal na první příčce západu právě od Golden State s náskokem jednoho utkání. Tentokrát uspěl 99:95 na půdě Toronta, když spoléhal na pět dvouciferných střelců. Nejvíc na Jae Crowdera s 19 body.

Další triumf si připsal také lídr Východní konference Chicago, které deklasovalo Detroit 133:87. Bulls si vylepšili bilanci na 27-11 a na druhý Brooklyn mají náskok 2,5 duelu. Prosadilo se osm dvouciferných střelců, nejvíc s 22 body Nikola Vučevič a s 20 body, 12 doskoky a sedmi asistencemi DeMar DeRozan.

Opět ani na lavičce Oklahoma City nebyl Vít Krejčí, jenž si i přes začátek sezony v rezervní G-League léčí bolavý kotník. Thunder prohrál 118:122 na palubovce Washingtonu.

Výsledky úterních zápasů NBA:

Chicago - Detroit 133:87, LA Clippers - Denver 87:85, Memphis - Golden State 116:108, New Orleans - Minnesota 128:125, Toronto - Phoenix 95:99, Washington - Oklahoma City 122:118.

Tabulka NBA:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Brooklyn 39 25 14 64,1 2. Philadelphia 39 23 16 59,0 3. Toronto 38 20 18 52,6 4. Boston 41 20 21 48,8 New York 41 20 21 48,8

Centrální divize:

1. Chicago 38 27 11 71,1 2. Milwaukee 43 26 17 60,5 3. Cleveland 41 23 18 56,1 4. Indiana 41 15 26 36,6 5. Detroit 40 9 31 22,5

Jihovýchodní divize:

1. Miami 40 25 15 62,5 2. Charlotte 41 22 19 53,7 3. Washington 41 21 20 51,2 4. Atlanta 39 17 22 43,6 5. Orlando 41 7 34 17,1

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. Memphis 43 29 14 67,4 2. Dallas 40 22 18 55,0 3. San Antonio 40 15 25 37,5 4. New Orleans 41 15 26 36,6 5. Houston 42 11 31 26,2

Severozápadní divize:

1. Utah 41 28 13 68,3 2. Denver 39 20 19 51,3 3. Minnesota 41 20 21 48,8 4. Portland 40 16 24 40,0 5. Oklahoma City 40 13 27 32,5

Pacifická divize:

1. Phoenix 40 31 9 77,5 2. Golden State 40 30 10 75,0 3. LA Lakers 41 21 20 51,2 4. LA Clippers 42 21 21 50,0 5. Sacramento 43 16 27 37,2