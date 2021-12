New Orleans nestačilo v prodloužení na Denver, Satoranský hrál pět minut

Utkání NBA New Orleans - Denver. Vpravo basketbalista Nikola Jokič z Denver Nuggets, uprostřed Jonas Valanciunas z New Orleans Pelicans.

Utkání NBA New Orleans - Denver. Vpravo basketbalista Nikola Jokič z Denver Nuggets, uprostřed Jonas Valanciunas z New Orleans Pelicans. ČTK/AP/Gerald Herbert

New York - Basketbalisté New Orleans sahali v NBA po cenném vítězství, ale nakonec prohráli s Denverem 114:120 po prodloužení. A to především zásluhou Nikoly Jokiče, který dal 11 ze svých 39 bodů právě v nastavené pětiminutovce. K tomu srbský pivot přidal 11 doskoků a 11 asistencí. V dresu Pelicans nastoupil český reprezentant Tomáš Satoranský jen na pět minut, během nichž stihl dva body.

New Orleans vedlo ještě minutu a půl před koncem o pět bodů, ale Jokič byl na konci zápasu u všeho podstatného. Nejprve snížil a sedmnáct sekund před koncem poslal Denver do vedení, ale Jonas Valančiunas stihl za Pelikány srovnat. V prodloužení pak Jokič ze hry jen jednou minul a 11 body dovedl Nuggets k výhře.

"On soupeře neporáží rychlostí, výskokem, dovednostmi, ale chytrostí. Pro koncovky je to jeden z nejlepších hráčů v NBA, což jsme dnes mohli vidět," pochválil kouč Nuggets Michael Malone svého svěřence, který by se měl příští rok v září představit se srbskou reprezentací v Praze na mistrovství Evropy ve skupině s Českem. Jeho hru tak mohl dobře pozorovat i Satoranský, ovšem především z lavičky, jelikož ho trenér Willie Green ho pustil do hry jen na pět minut. Během nich ve třetí čtvrtině zakončil úspěšně rychlý protiútok a srovnal na 77:77.

Golden State měli šanci v čele tabulky celé NBA znovu odskočit Phoenixu a proti Portlandu nezaváhali a vyhráli 104:94. Warriors si celý zápas udržovali mírný náskok, který v úvodu poslední čtvrtiny navýšili až na 16 bodů a už si ho pohlídali. Steph Curry k tomu přispěl 22 body. Golden State tak mají náskok jedné výhry nad Phoenixem, ten má však zápas k dobru.

Poslední Detroit byl blízko ukončení série proher, ale nakonec podlehl Washingtonu 116:119 po prodloužení, když v poslední sekundě nastavení rozhodl trojkou Kyle Kuzma. Pro Pistons to byla desátá porážka za sebou. Kuzma dal celkem 26 bodů.

Těsnou výhru vybojovala i Oklahoma City, o jejímž triumfu 110:109 nad Torontem rozhodl devět sekund před koncem trojkou Mike Muscala. Thunder přitom v zápase prohrávali už o 13 bodů a sami v poslední čtvrtině ztratili vedení o 14 bodů. Český reprezentant Vít Krejčí za Oklahomu nenastoupil.

Hned 25 trojek pomohlo Utahu k vítězství 136:104 nad Minnesotou. Donovan Mitchell k výhře přispěl 36 body.

Miami se povedlo zastavit řeckou hvězdu Janise Adetokunba a porazit Milwaukee 113:104. Adetokunbo trefil jen čtyři ze třinácti střel a dal pouze 15 bodů. Heat táhl s 28 body Caleb Martin, pro něhož to byl nejlepší výkon kariéry. Miami rovněž spoléhalo na trojky a 22 přesnými pokusy vyrovnalo klubový rekord.

Už sedmou výhru za sebou zaznamenal Houston, který si tentokráte vyšlápl i na lídra Východní konference Brooklyn a vyhrál 114:104. Nets však hráli bez svého nejlepšího střelce Kevina Duranta a další opory LaMarcuse Aldridge.

Výsledky NBA

Charlotte - Philadelphia 106:110, Cleveland - Chicago 115:92, Detroit - Washington 116:119 po prodl., Golden State - Portland 104:94, Houston - Brooklyn 114:104, Indiana - New York 122:102, LA Clippers - Boston 114:111, Memphis - Dallas 96:104, Miami - Milwaukee 113:104, Minnesota - Utah 104:136, New Orleans - Denver 114:120 po prodl. (za domácí Satoranský 2 body), Sacramento - Orlando 142:130, Toronto - Oklahoma City 109:110.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Brooklyn 25 17 8 68,0 2. Philadelphia 25 14 11 56,0 3. Boston 26 13 13 50,0 4. New York 25 12 13 48,0 5. Toronto 25 11 14 44,0

Centrální divize:

1. Chicago 26 17 9 65,4 2. Milwaukee 26 16 10 61,5 3. Cleveland 26 14 12 53,8 4. Indiana 27 11 16 40,7 5. Detroit 24 4 20 16,7

Jihovýchodní divize:

1. Miami 26 15 11 57,7 2. Washington 26 15 11 57,7 3. Atlanta 25 13 12 52,0 4. Charlotte 27 14 13 51,9 5. Orlando 26 5 21 19,2

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 25 14 11 56,0 2. Dallas 24 12 12 50,0 3. San Antonio 23 8 15 34,8 4. Houston 24 8 16 33,3 5. New Orleans 27 7 20 25,9

Severozápadní divize:

1. Utah 24 17 7 70,8 2. Denver 24 12 12 50,0 3. Minnesota 25 11 14 44,0 4. Portland 26 11 15 42,3 5. Oklahoma City 24 8 16 33,3

Pacifická divize:

1. Golden State 25 21 4 84,0 2. Phoenix 24 20 4 83,3 3. LA Clippers 26 14 12 53,8 4. LA Lakers 25 13 12 52,0 5. Sacramento 25 11 14 44,0