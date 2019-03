New York - Hokejisté New Jersey v NHL po sedmi prohrách zabrali a na ledě Edmontonu zvítězili 6:3. V dresu poražených si připsal Connor McDavid dvě asistence a je druhým hráčem, který v sezoně nasbíral sto bodů. Čeští hokejisté ve třech zápasech středečního programu nebodovali.

Výkon Edmontonu neodpovídal jeho postavení v tabulce, ve které ztrácí šest bodů na poslední postupové místo do play off. V průběhu první třetiny sice vedl 2:1, ale poté převzalo New Jersey kontrolu nad zápasem a čtyřmi góly mezi 20. až 37. minutou otočilo na 5:2.

"Podcenili jsme je. Mysleli jsme, že se nám nemůže nic stát. Mají dobrý tým. Sice jim v sestavě chybějí zkušení hráči, ale vynahrazují to enormní bojovností a snahou," uvedl McDavid. Lídr Edmontonu si připsal sto bodů ve třetí sezoně po sobě. Zatímco v předchozích dvou ročnících vyhrál produktivitu soutěže, tentokrát je o jedenáct bodů za Nikitou Kučerovem z Tampy Bay.

New Jersey, které už měsíc postrádá zraněného Pavla Zachu, odčinilo úterní výbuch v Calgary, kde v poslední třetině šestkrát inkasovalo a prohrálo 4:9. "Cítili jsme se mizerně, ráno jsme k tomu měli mítink. Věděli jsme, že výkon v závěrečné třetině byl nepřijatelný. Jsem rád, jak jsme na to odpověděli. Hráli jsme opravdu dobře," řekl gólman New Jersey Cory Schneider.

Chicago sice vedlo v Torontu ještě ve 39. minutě 5:0, ale nakonec si Blackhawks po závěrečné siréně oddechli, že udrželi těsnou výhru 5:4. Domácí vyvinuli ve třetí třetině obrovský tlak a zasypali gólmana Collina Deliu 29 střelami. Kontaktní gól vstřelili v předposlední minutě.

"Když člověk přihlédne k množství střel i šancím, které jsme si vypracovali, tak jsme si pravděpodobně zasloužili vyrovnání. Moc nechybělo, v závěru puk poskakoval okolo brankoviště, ale nedokázali jsme ho dorazit. Problémem ale bylo, že nám v první třetině utekli na 4:0, poté už jsme hráli dobře," řekl útočník Toronta John Tavares.

I gólman Chicaga uznal, že výhru uhájili s vypětím všech sil. "Poslední sekundy trvaly věčnost a připadalo mi, že jsme je hráli snad půl hodiny. Pořádně jsem se zapotil," prohlásil Delia, který po druhé třetině nahradil nemocného Corey Crawforda. "Měl jsem ráno těžký trénink. Cítím se, jako bych chytal celý zápas," dodal.

Chicago zvítězilo v 15 z posledních 21 utkání a poslednímu postupovému místu do play off, které drží v Západní konferenci Arizona, se přiblížilo na rozdíl čtyř bodů. "Pokud někdo v týmu nevěří, že budeme hrát play off, neměl by tu být. Budeme bojovat až do konce a uvidíme, co nám to přinese," uvedl útočník Brendan Perlini.

Vancouver porazil New York Rangers 4:1. Kanadský klub položil základ vítězství mezi 27. a 30. minutou, kdy zlomil třemi góly bezbrankový stav. V polovině utkání se trefil dvakrát během jedenácti sekund Tyler Motte.

"První třetinu jsme měli skvělou, ale ve druhé jsme měli pasáž a sérii vyloučení, které změnily obraz hry," vysvětlil gólman Rangers Henrik Lundqvist. Pětiminutový trest obdržel Chris Kreider za úder loktem a Vancouver v ní vstřelil úvodní gól zápasu. Po trefě na 3:0 vyfasoval vyšší trest i Brendan Lemieux, po jehož faulu utrpěl Antoine Roussel zranění kolena a sezona pro něho skončila.

Statistika středečních zápasů NHL:

--------

Toronto - Chicago 4:5 (0:4, 1:1, 3:0)

Branky: 39. A. Johnsson, 48. Matthews, 51. Rielly, 59. Tavares - 4. Keith, 13. Perlini, 18. Kahun, 19. Saad, 33. DeBrincat. Střely na branku: 47:39. Diváci: 19.342. Hvězdy zápasu: 1. Perlini, 2. Saad (oba Chicago), 3. A. Johnsson (Toronto).

Edmonton - New Jersey 3:6 (2:2, 1:3, 0:1)

Branky: 10. Gagner, 15. Chiasson, 40. Benning - 8. Agostino, 20. Zajac, 27. Severson, 33. Quenneville, 37. Rooney, 53. Coleman. Střely na branku: 39:35. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Agostino, 2. Severson (oba New Jersey), 3. McDavid (Edmonton).

Vancouver - NY Rangers 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Branky: 30. a 30. Motte, 27. Boeser, 60. Virtanen - 51. Bučněvič. Střely na branku: 28:22. Diváci: 18.225. Hvězdy zápasu: 1. Motte, 2. Markström, 3. Boeser (všichni Vancouver).

Tabulka NHL:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. x-Tampa Bay 70 53 4 13 272:183 110 2. Boston 70 42 9 19 211:180 93 3. Toronto 70 42 5 23 250:204 89 4. Montreal 70 37 7 26 211:208 81 5. Florida 69 30 12 27 224:234 72 6. Buffalo 69 30 9 30 194:221 69 7. Detroit 70 24 10 36 189:241 58 8. Ottawa 70 23 6 41 205:261 52

Metropolitní divize:

1. Washington 70 41 7 22 240:217 89 2. NY Islanders 69 40 7 22 200:168 87 3. Pittsburgh 70 38 9 23 242:213 85 4. Carolina 69 38 7 24 208:191 83 5. Columbus 70 39 3 28 216:208 81 6. Philadelphia 69 34 8 27 212:228 76 7. NY Rangers 70 28 13 29 199:231 69 8. New Jersey 71 26 9 36 201:244 61

Západní konference,

Centrální divize:

1. Winnipeg 69 40 4 25 237:207 84 2. Nashville 71 39 5 27 212:192 83 3. St. Louis 69 36 7 26 199:191 79 4. Dallas 69 36 5 28 174:172 77 5. Minnesota 70 33 8 29 191:205 74 6. Colorado 70 30 12 28 223:218 72 7. Chicago 70 31 9 30 239:260 71

Pacifická divize:

1. San Jose 70 43 8 19 254:214 94 2. Calgary 70 43 7 20 250:203 93 3. Vegas 70 38 5 27 212:196 81 4. Arizona 70 35 5 30 187:196 75 5. Edmonton 70 31 7 32 198:229 69 6. Vancouver 70 29 9 32 191:218 67 7. Anaheim 71 28 9 34 164:216 65 8. Los Angeles 69 25 8 36 164:220 58

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.

Kanadské bodování NHL:

1. Kučerov (Tampa Bay) 70 111 (33+78) 2. McDavid (Edmonton) 66 100 (34+66) 3. P. Kane (Chicago) 69 99 (41+58) 4. Crosby (Pittsburgh) 67 90 (33+57) 5. J. Gaudreau (Calgary) 70 90 (33+57) 6. Draisaitl (Edmonton) 69 89 (42+47) 7. MacKinnon (Colorado) 70 87 (35+52) 8. Rantanen (Colorado) 70 86 (30+56) 9. Marchand (Boston) 69 85 (30+55) 10. Marner (Toronto) 70 84 (24+60) 11. Wheeler (Winnipeg) 69 84 (19+65) 12. Point (Tampa Bay) 68 83 (37+46) 13. Stamkos (Tampa Bay) 70 79 (34+45) 14. Ovečkin (Washington) 69 78 (46+32) 15. Tavares (Toronto) 70 77 (39+38) 16. Aho (Carolina) 69 77 (30+47) Barkov (Florida) 69 77 (30+47) 18. Monahan (Calgary) 70 76 (31+45) 19. E. Lindholm (Calgary) 70 76 (27+49) 20. Scheifele (Winnipeg) 69 75 (32+43) 37. Pastrňák (Boston) 56 66 (31+35) 45. Hertl (San Jose) 65 63 (31+32) 53. Voráček (Philadelphia) 66 61 (18+43) 55. Krejčí (Boston) 70 60 (19+41) 113. Vrána (Washington) 70 43 (21+22)

Další čeští hokejisté:

Palát (Tampa Bay) 52 29 (8+21) Frolík (Calgary) 53 27 (13+14) Simon (Pittsburgh) 59 25 (7+18) Faksa (Dallas) 68 24 (12+12) Kempný (Washington) 67 23 (6+17) Chytil (NY Rangers) 66 21 (10+11) O. Kaše (Anaheim) 30 20 (11+9) Kämpf (Chicago) 54 18 (4+14) Zacha (New Jersey) 53 17 (11+6) Hronek (Detroit) 34 16 (3+13) Gudas (Philadelphia) 65 15 (2+13) Nosek (Vegas) 57 15 (7+8) Sobotka (Buffalo) 63 12 (5+7) Radil (San Jose) 32 10 (6+4) Šimek (San Jose) 41 9 (1+8) Rutta (Tampa Bay) 25 8 (2+6) Jaškin (Washington) 36 8 (2+6) Polák (Dallas) 66 7 (1+6) Sedlák (Columbus) 45 6 (4+2) Frk (Detroit) 25 5 (1+4) Hyka (Vegas) 17 4 (1+3) Hanzal (Dallas) 7 2 (1+1) Nečas (Carolina) 7 2 (1+1) Zadina (Detroit) 8 2 (1+1) Plekanec (Montreal) 3 1 (1+0) F. Chlapík (Ottawa) 4 1 (1+0) Hájek (NY Rangers) 5 1 (1+0) Jeřábek (St. Louis) 1 0 (0+0) Francouz (Colorado) 2 0 (0+0) J. Zbořil (Boston) 2 0 (0+0) Šustr (Anaheim) 5 0 (0+0) Šulák (Detroit) 6 0 (0+0) Neuvirth (Philadelphia) 7 0 (0+0) Mrázek (Carolina) 33 0 (0+0) Rittich (Calgary) 40 0 (0+0)

Brankáři:

David Rittich (Calgary) odchytal v 40 zápasech 2207:53 minut, inkasoval 99 branek, má průměr 2,69 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 90,9 procenta a jednou udržel čisté konto.

Petr Mrázek (Carolina) odchytal v 33 zápasech 1964:34 minut, inkasoval 83 branek, má průměr 2,53, úspěšnost 90,8 procenta a čtyřikrát udržel čisté konto.

Michal Neuvirth (Philadelphia) odchytal v sedmi zápasech 365:38 minut, inkasoval 26 branek, má průměr 4,27 a úspěšnost 85,9 procenta.

Pavel Francouz (Colorado) odchytal ve dvou zápasech 61:11 minuty, inkasoval dvě branky, má průměr 1,96 a úspěšnost 94,3 procenta.

Střelci:

1. Ovečkin (Washington) 46 branek, 2. Draisaitl (Edmonton) 42, 3. P. Kane (Chicago) 41, 4. Tavares (Toronto) 39, 5. Atkinson (Columbus), DeBrincat (Chicago) oba 38, 7. Point (Tampa Bay), Pavelski (San Jose) oba 37, 9. Skinner (Buffalo) 36, 10. Guentzel (Pittsburgh), MacKinnon (Colorado) oba 35, ...20. Pastrňák (Boston), Hertl (San Jose) oba 31, 73. Vrána (Washington) 21, 91. Krejčí (Boston) 19.