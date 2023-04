New Jersey uspělo poprvé v play off, Toronto vyhrálo v Tampě

Brankář New Jersey Devils Akira Schmid zastavuje střelu centra New York Rangers Tylera Motteho v zápase playoff NHL 22. dubna 2023.

Brankář New Jersey Devils Akira Schmid zastavuje střelu centra New York Rangers Tylera Motteho v zápase playoff NHL 22. dubna 2023. ČTK/AP/Adam Hunger

New York - Hokejisté New Jersey porazili NY Rangers 2:1 v prodloužení a v sérii snížili na 1:2 na zápasy. V prodloužení uspělo také Toronto, které zdolalo Tampu Bay 4:3 v sérii se ujalo vedení 2:1. Až do druhé nastavené dvacetiminutovky došel zápas mezi Winnipegem a Vegas.

New Jersey na domácím ledě prohrálo oba duely a do newyorské Madison Square Garden mířilo ve složité pozici. První utkání na soupeřově ledě Devils zvládli a udrželi se ve hře o postup.

Výrazný podíl na výhře 2:1 v prodloužení měl gólman Akira Schmid, který ve své premiéře ve vyřazovacích bojích inkasoval jediný gól z 36 střel. Český brankář Vítek Vaněček po dvou domácích prohrách sledoval zápas pouze ze střídačky.

Hokejisté Toronta uspěli v Tampě a po třech zápasech se ujali vedení v sérii. Výhru 4:3 v prodloužení řídil Ryan O'Reilly, který vstřelil jeden gól a další dvě trefy připravil. Vítěznou branku obstaral v poslední minutě prvního prodloužení Morgan Rielly.

Winnipeg ve třetí části duelu proti Vegas smazal tříbrankové manko a vynutil si prodloužení. V něm však obrat nedotáhl. Po necelých 24 nastavených minutách Mike Amadio využil chybu obránce Dylana Samberga a zařídil Goldem Knigts vedení 2:1 na zápasy. Třemi body se blýskl útočník Vegas Jack Eichel.

Colorado o výhře na ledě Seattlu rozhodlo ve třetí třetině. Avalanche v závěrečné dvacetiminutovce vstřelili tři branky a došli si pro výhru 6:4. Shodně dvěma góly vítězství řídili Mikko Rantanen a Nathan MacKinnon.

1. kolo play off NHL:

Východní konference - 3. zápasy:

NY Rangers - New Jersey 1:2 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)

Branky: 24. Kreider - 31. J. Hughes, 72. Hamilton. Střely na branku: 36:28. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Hamilton, 2. Schmid (oba New Jersey), 3. Šesťorkin (NY Rangers). Stav série: 2:1.

Tampa Bay - Toronto 3:4 v prodl. (2:2, 1:0, 0:1 - 0:1)

Branky: 5. Cirelli, 20. Hagel, 34. Raddysh - 4. Acciari, 12. Matthews, 59. O'Reilly, 80. Rielly. Střely na branku: 39:28. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Rielly (Toronto), 2. Hagel, 3. Raddysh (oba Tampa Bay). Stav série 1:2.

Západní konference - 3. zápasy:

Winnipeg - Vegas 4:5 v druhém prodl. (1:2, 0:2, 3:0 - 0:0, 0:1)

Branky: 10. Connor, 43. Niederreiter, 55. Scheifele, 60. Lowry - 7. a 31. Eichel, 3. Stephenson, 38. Kolesar, 84. Amadio. Střely na branku: 34:48. Diváci: 15.325. Hvězdy zápasu: 1. Eichel (Vegas), 2. Lowry (Winnipeg), 3. Amadio (Vegas). Stav série: 1:2.

Seattle - Colorado 4:6 (1:2, 2:1, 1:3)

Branky: 7. a 60. Schwartz, 33. Oleksiak, 34. Beniers - 20. a 45. MacKinnon, 44. a 58. Rantanen, 17. Compher, 25. Makar. Střely na branku: 29:34. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Rantanen, 2. MacKinnon (oba Colorado), 3. Schwartz (Winnipeg). Stav série: 1:2.