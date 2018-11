Hokejista New Jersey Pavel Zacha v utkání v Buffalu.

Newark (USA) - Český hokejový útočník Pavel Zacha se přesunul z New Jersey na farmu do Binghamtonu do nižší AHL. Jednadvacetiletý centr, jehož si Devils vybrali v roce 2015 jako šestku draftu, v této sezoně NHL v deseti zápasech nebodoval a vyslal jen deset střel na branku.

Zacha má platný poslední rok tříletého nováčkovského kontraktu, dosud hrál v AHL jen na konci ročníku 2015/16. V něm se po prvním kempu s Devils přesunul zpět do celku Sarnia Sting do juniorské OHL, ale v jeho závěru stihl premiéru v NHL a sezonu dohrál v Albany v AHL.

Při prvním startu v nejlepší lize světa 10. dubna 2016 zaznamenal Zacha při výhře nad Torontem 5:1 dvě asistence. V AHL si pak ve třech duelech základní části připsal tři body za gól a dvě přihrávky. Stejnou bilanci měl i v pěti duelech play off.

Od další sezony už Zacha pravidelně nastupoval za New Jersey. V ročníku 2016/17 sehrál 70 utkání a nasbíral 24 bodů za osm tref a 16 asistencí. V minulém stihl 69 utkání a bilanci vylepšil na 25 bodů za osm gólů a 17 přihrávek. V pěti utkáních play off se neprosadil.