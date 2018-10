Hokejista New Jersey Devils Kyle Palmieri (vlevo) dává gól Edmontonu Oilers. utkání se hrálo ve švédském Göteborgu.

Hokejista New Jersey Devils Kyle Palmieri (vlevo) dává gól Edmontonu Oilers. utkání se hrálo ve švédském Göteborgu. ČTK/AP/Bjorn Larsson Rosvall

Göteborg - Hokejisté New Jersey vyhráli v utkání NHL Global Series v Göteborgu nad Edmontonem 5:2 a zvládli úspěšně vstup do nové sezony. Shodně dvěma góly zařídili vítězství Devils útočníci Kyle Palmieri a Travis Zajac. Z výhry se radoval i jediný český zástupce v utkání Pavel Zacha. Jednadvacetiletý útočník nebodoval, ale odvedl spoustu práce v oslabeních, v kterých odehrál tři minuty a 10 vteřin.

Duely základní části NHL hostilo Švédsko pošesté v historii, ale poprvé byl dějištěm Göteborg místo Stockholmu. Ve švédské metropoli se hrálo loni, kdy se vrátily kluby nejlepší ligy světa do Evropy po šestileté pauze.

Diváci v hale Scandinavium se dočkali první trefy už v 58. vteřině, kdy na levé straně dostal prostor Palmieri a střelou z kruhu překonal Cama Talbota. Oilers vyrovnali v 5. minutě. V přesilové hře po rychlém protiútoku nejproduktivnější hráč uplynulých dvou sezon NHL Connor McDavid objel branku a jeho nabídku zužitkoval Milan Lucic.

V závěru úvodního dějství mohl vrátit New Jersey vedení Zacha, ale Talbota nepřekonal. Ve 23. minutě už se Devils radovali, když střelou tentokrát z pravého kruhu využil početní výhodu opět Palmieri. Za 69 vteřin po Talbotově zaváhání při rozehrávce za brankou se po přihrávce Milese Wooda trefil Zajac.

"Většinu zápasu jsme hráli velice dobře. Bylo dobře, že jsme brzy vedli, ale klíčové bylo, jakým způsobem jsme hráli. Přijeli jsme do jiné země, možná jsme byli trošku unavení, ale zvládli jsme to velmi dobře," řekl Zajac.

Ve 46. minutě Wood obral o puk Matta Benninga a osamocený Zajac zvýšil blafákem do bekhendu už na 4:1. V 52. minutě po kombinaci McDavida a Lucice ještě vykřesal naději pro Oilers Leon Draisaitl, ale New Jersey si výhru pohlídalo. Výsledek pečetil 89 sekund před koncem při power play do prázdné branky Stefan Noesen.

"Byli hladovější než my. Byli první u puku a dokázali dávat góly. Byl to pro mě výjimečný zápas, ale hlavní byly dva body a ty nemáme. Pokusíme se je získat (ve čtvrtek) v Bostonu," řekl obránce Edmontonu Ockar Klefbom, jeden ze tří švédských aktérů. Dalšími byli také v dresu Oilers bek Adam Larsson a na straně New Jersey si užil výhru útočník Marcus Johansson.

V této sezoně se budou hrát v Evropě ještě dva zápasy NHL v Helsinkách. Ve čtvrtek 1. listopadu a o den později se tam utkají Winnipeg s Floridou.

New Jersey a Edmonton sehrály jen jeden soutěžní duel a vrací se do Severní Ameriky. V přípravě se Devils představili na ledě Bernu a vyhráli 3:2 v prodloužení, Oilers nastoupili v Kolíně nad Rýnem a zvítězili 4:3 v prodloužení.

NHL Global Series v Göteborgu:

New Jersey - Edmonton 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Branky: 1. a 23. Palmieri, 24. a 46. Zajac, 59. Noesen - 5. Lucic, 52. Draisaitl. Střely na branku: 27:19. Diváci: 12.044. Hvězdy zápasu: 1. Zajac, 2. Palmieri (oba New Jersey), 3. McDavid (Edmonton).