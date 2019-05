Nevzdáváme to, v nadstavbě hrajeme pokaždé o všechno, ví Holenda

Opava - Poslední úder do prvoligového vazu Dukla ve Slezsku nedostala. Prohrála sice v Opavě 2:3, ale porážka Karviné v Příbrami 0:1 ještě udržela Pražany v teoretické hře o vyhnutí se přímému sestupu do druhé ligy. Úterní zápas v Karviné tak bude pro Duklu zápasem pravdy. Vnímá to tak i jeden z nejzkušenějších hráčů týmu z Julisky Jan Holenda.

"Každý zápas, který v nadstavbě hrajeme, je o všechno, to nám bylo jasné před začátkem této fáze sezony," řekl Holenda. "V Karviné budeme muset vyhrát a já věřím, že se nám to podaří. Leží na nás nějaká krize, ale vymlouvat se na to nemůžeme, jsme profesionálové," nevzdává boj o únik z posledního místa. "Je jasné, že líp by se nám hrálo, kdybychom byli uprostřed tabulky než na posledním místě. Hrajeme prostě o padáka a každý se s tím musí popasovat," předvídá, jak psychicky náročná je tato fáze sezony.

Dnešní zápas nezačala Dukla špatně, sice se bránila, ale měla i dost možností udeřit z brejku. "Viděli jste to sami, byly to solidní akce, ale chybělo jim zakončení, přesnost, důraz," pověděl třiatřicetiletý Jan Holenda.

"Pokud nedáme góly, tak nemůžeme pomýšlet na vítězství, to platí celou sezonu," řekl vousatý útočník a prakticky to samé vyslovil na konto třech inkasovaných gólů. "U nás to není nic překvapivého," pousmál se s nádechem hořkosti.

I přes porážku Holenda vnímá, že naděje na záchranu stále žije. "Je na nás vidět, že odevzdaní nejsme, že se s tím snažíme něco udělat, bohužel výsledkově se nám nedaří s tím něco udělat," pověděl.

On sám se postaral o kontaktní gól, který pak nastartoval nejlepší herní pasáž z pohledu Dukly. Bohužel pro ni netrvala moc dlouhou. "Můj gól? Já se s tím většinou nedrbu, moje úloha je poněkud jiná, ale když se k tomu dostanu, tak vystřelím. Ale dramatizovat to nebudu," uvedl.