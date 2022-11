Nevyužitých 560 mil. Kč na bydlení pro uprchlíky má jít na jinou pomoc Ukrajině

Ilustrační foto - Váleční uprchlíci z Ukrajiny se stěhují do bývalé ubytovny fakultní nemocnice, 19. srpna 2022, Hradec Králové. Část dosud nevyužívané budovy na sídlišti Moravské Předměstí připravilo město pro ubytování asi 80 uprchlíků.

Ilustrační foto - Váleční uprchlíci z Ukrajiny se stěhují do bývalé ubytovny fakultní nemocnice, 19. srpna 2022, Hradec Králové. Část dosud nevyužívané budovy na sídlišti Moravské Předměstí připravilo město pro ubytování asi 80 uprchlíků. ČTK/Taneček David

Praha - Vláda ve středu projedná převod nespotřebovaných peněz z programu ministerstva pro místní rozvoj na rozšíření bydlení pro ukrajinské uprchlíky na jinou pomoc pro Ukrajinu. Jde o 560 milionů korun, uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě.

Program Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit skončil 30. září, bylo v něm připraveno 860 milionů korun. Na začátku října resort informoval o tom, že přijal celkem 178 žádostí o dotace za 220 milionů korun. Díky programu pomůže až 2425 uprchlíkům z Ukrajiny, případně i dalším potřebným osobám, uvedlo tehdy ministerstvo.

Dnes úřad uvedl, že žadatelé vyčerpali celkem 300 milionů. "Zbylých 560 milionů chceme proto po dohodě s dalšími resorty využít na jinou, v tuto chvíli vhodnější, pomoc Ukrajině," poznamenal vicepremiér ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Z nespotřebované částky by 300 milionů korun mělo nově použít ministerstvo práce a sociálních věcí k vyhlášení mimořádné výzvy na podporu sociálního začleňování osob v bytové nouzi pro ukrajinské uprchlíky, kteří se v Česku nacházejí v dočasném, nouzovém či nevyhovujícím ubytování.

O 100 milionů korun méně by mělo připadnout Správě státních hmotných rezerv na pořízení dalších kontejnerových základen pro nouzové ubytování, a to včetně jejich vybavení. Zbylých 60 milionů má získat ministerstvo zahraničí na humanitární pomoc, zejména by měly být poskytnuty na opravu škod na ukrajinské energetické síti, kterou poškodily četné ruské útoky.

Příjem žádostí ministerstvo pro místní rozvoj zahájilo 20. dubna a původně ho plánovalo ukončit 31. května. Termín ale kvůli pokračujícímu rusko-ukrajinskému konfliktu dvakrát prodloužilo, později upravilo také podmínky. Rozšířilo například okruh žadatelů. Mohly jimi být i nestátní neziskové organizace či náboženské společnosti.

Dále úřad zvýšil maximální limit dotace na jednoho člověka v bytě. Na opravu a vznik bytů ministerstvo poskytovalo příspěvek nejvýše 150.000 korun na osobu, původně to bylo 120.000 korun. Týkalo se to bytů, které dříve nebyly technicky uzpůsobené k ubytování lidí. Na opravu ubytoven mohli žadatelé čerpat maximálně 40.000 korun na osobu.