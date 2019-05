Nevím, proč tam bylo z naší strany tolik respektu, divil se Říha

Bratislava - Příliš mnoho respektu, který měli čeští hokejisté velkou část utkání s Ruskem, je nakonec stálo i celý zápas. Prohráli 0:3 a trenér Miloš Říha se podivoval, proč nebyli odvážnější, jak po nich před utkáním chtěl.

"Problém byl začátek, kdy jsme měli obrovský respekt. Nečekali jsme ani my na střídačce. Nevím, proč to bylo. Nabádali jsme kluky k tomu, aby hráli. Říkali jsme jim, jak hrát hlavně v útočném pásmu," řekl Říha při hodnocení zápasu.

Ledacos už měli navíc trenéři vypozorované z osm dnů starého souboje z Brna. "Třeba že jejich beci si to hrají pořád za sebe, neposunují to, opěrné body stahují dolů," připomněl Říha poznatky.

"Chtěli jsme za nimi chodit, což se nám vůbec nepovedlo, protože jsme chodili buď v řadě všichni tři, nebo dlouho po jednom. Pětka nebyla kompaktní. Beci se nám potom trošku báli jít do opěrných bodů. Vznikla tam díra a Rusové v klidu vyjížděli ven," řekl Říha k první třetině.

Zásadní zlepšení nepřinesla ani domluva v kabině. "Nebylo to ono. Až posledních pět minut druhé třetiny jsme zvýšili agresivitu, ale bohužel šance, co jsme si vytvořili, jsme neproměnili. Hráli jsme to jako Rusové - až do prázdné brány, do šířky, na druhou tyč. To jsme taky nepochopili. Ale je to turnaj, kluci chtěli hrát hokej, jenže s Rusy se moc velký hokej hrát nedá," prohlásil Říha.

Ve třetím dějství měl jeho výběr ke gólu nejblíže. Přišly velké šance, brankář sborné Andrej Vasilevskij dvakrát slyšel, jak mu za zády zvonila branková konstrukce.

"Taktika už byla trošku jiná, už jsme to vytahovali. Měli jsme šance, ale nebyl tam tlak na bránu. Místo abychom to vypálili, tak jsme se dostávali mezi kruhy, přitom takové beky tam máme. Začali jsme Rusy docela i přehrávat v té druhé vlně, ale střelba byla mizerná. Navíc nám nešly přesilovky, zase byly komplikované. Přesilovka začíná vhazováním. A v těch jsme úplně propadli," připustil Říha.

Respekt vůči soupeři cítil ze hry obrovský. "Jednoduchost vychází z toho, kam pojedete, kam se nabídnete, jestli si dáte puk včas. My jsme ho předržovali a každý chtěl něco udělat, ale nebylo to pro mužstvo. Každý se chtěl prosadit a ukázat, ale pro tým to nebylo," podotkl Říha.

Přes porážku a určité zklamání našel i pozitivum. "Zase musím pochválit kluky, že perfektně zvládli oslabení. Přesně tak, jak jsme si je malovali. To bylo skvěle zvládnuté proti tak silným přesilovkám, jaké mají Rusové," ocenil.

Více než porážku plánoval rozklíčovat, proč tým nepředvedl hokej, který ho zdobil proti Švédům i Norům. "Je to turnaj. Akorát si nedovedeme představit, proč se to stalo. Na to si musíme sednout, popovídat si. Podívat se na to ještě jednou. Zatím je ještě brzo po zápase hodnotit to více do hloubky," uvedl Říha.

Dalším soupeřem českých hokejistů budou ve čtvrtek Lotyši. "Už máme věci na dalšího soupeře připravené. Díval jsem se na zápas Lotyšů a nebude to nic lehkého. Dobře bruslí a jsou to velcí srdcaři. Hrají jednoduše brejkové situace," varoval Říha.

V úterý dopřeje hráčům volno. "Akorát hráči, kteří nehrají, budou trénovat," řekl Říha.