Nevídaně dlouhou sezonu SP skokanů Češi zahájí se třemi muži a dvěma ženami

Wisla (Polsko)/Praha - Nevídaně dlouhou sezonu Světového poháru ve skoku na lyžích, která potrvá pět měsíců do začátku dubna 2023, v pátek ve Wisle zahájí český tým se třemi muži a dvěma ženami. Do kvalifikace v Polsku nastoupí Roman Koudelka, Radek Rýdl, Filip Sakala, Klára Ulrichová a Karolína Indráčková. Triumfy ve Světovém poháru budou obhajovat Japonec Rjoju Kobajaši a Rakušanka Marita Kramerová.

V Polsku se bude při prvním závodním víkendu zimní sezony po nájezdu v ledové stopě dopadat na umělou hmotu, což dosud nikdy v SP nebylo. Z omlazeného mužského týmu tam měla závodit jen dvojice skokanů a řešilo se, kdo doplní zkušeného Romana Koudelku. Nakonec bude mít týmové kolegy dva - Rýdla a Sakalu.

Syn mistra světa v letech Jaroslava Sakaly se od jara připravoval mimo reprezentaci, ale řekl si o místo výhrou na republikovém šampionátu v Liberci, kde porazil i Koudelku. "Už jsem se poučil z toho, že nemůžu někam přijet a chtít vyhrát. Na cestě tam je třeba trpělivosti a trpělivost je vlastnost, kterou musím zvládnout," uvedl Sakala na svazovém webu před vstupem do sezony.

Koudelka se už na můstku zbavil problémů s operovaným kolenem a znovu by chtěl v elitním seriálu pravidelně bodovat. "Kvůli tomu ten sport dělám, abych se dostával do druhých kol. Je to pro mě motivace i kvůli dětem a manželce, aby mě viděli skákat víc než jenom jeden skok," řekl nedávno ČTK. V minulé sezoně, která se českým skokanům vůbec nevydařila, Koudelka bodoval jen jednou.

Mladí reprezentanti František Lejsek, Kryštof Hauser a David Rygl se do Světového poháru zapojí postupně, nejdříve budou sbírat zkušenosti na podnicích nižších kategorií.

Aktuálně největší skokanskou hvězdou je Kobajaši, který k triumfu ve Světovém poháru přidal v minulé sezoně olympijské zlato a stříbro. Konkurentem mu může být Nor Marius Lindvik, jenž ho v Pekingu porazil na velkém můstku. Na triumf ze sezony 2020/2021 se pokusí navázat jiný Nor Halvor Egner Granerud. Ve hře může být také druhý muž posledního ročníku SP Karl Geiger z Německa.

Mezi ženami, kde by se chtěly prosazovat i nejlepší Češky Ulrichová a Indráčková, velký křišťálový glóbus letos získala Kramerová. Z očekávané olympijské medaile se ale neradovala, protože ji o účast na hrách v Pekingu připravil pozitivní test na koronavirus. Jako úřadující olympijská šampionka tak vstoupí do sezony Slovinka Urša Bogatajová.

Světový pohár skokanů se po devatenácti letech vrátí do Spojených států amerických. Druhý lednový víkend se bude závodit v Lake Placid, kde bude mít zimní premiéru takzvaný supertýmový závod. Každou zemi v něm budou reprezentovat dva skokani. Týmy se utkají v tříkolovém systému, do druhého jich postoupí dvanáct, do finále osm.

Tradičně nejsledovanější akcí SP bude na přelomu roku Turné čtyř můstků. V únoru Světový pohár přeruší mistrovství světa v Planici. Velká premiéra čeká ženy, které budou poprvé skákat na mamutím můstku. Závod v letech na lyžích se uskuteční 19. března ve Vikersundu a bude určen pro nejlepších patnáct skokanek z předchozího turné Raw Air. Bude pod hlavičkou FIS, ale nebude patřit do SP.