Nevěřil jsem, že by z toho mohl být gól, řekl Čerešňák ke kuriózní brance

Třinec - Obránce Peter Čerešňák rozhodl gólem z vlastní třetiny třináct sekund před koncem třetí třetiny o výhře Plzně 3:2 na ledě mistrovského Třince. Hlavním cílem slovenského beka bylo v oslabení po vyhraném vhazování ve středním pásmu odpálit puk co nejdál, ale Ondřeji Kacetlovi propadlo jeho nahození mezi betony.

"Třinec byl v tlaku. Měl přesilovku, bylo pár sekund do jejího konce. Když jsme vyhráli buly, jenom jsem to nahodil. Viděl jsem, jak letí puk vcelku rovně, proto jsem nevěřil, že by z toho mohl být gól," uvedl Čerešňák k rozhodující trefě. Žádný podobný ve své kariéře nikdy nedal. "Překvapilo to mě, brankáře i všechny ostatní na stadionu. Vůbec jsem nečekal, že to tam padne. Ale stává se to. Štěstí pro nás, že jsme tím vyhráli zápas, protože body z Třince se lehko nevozí."

Čerešňák, který asistoval u úvodní branky zápasu, si dal také vlastní gól na 1:1. Tomáš Kundrátek zasouval puk zpoza branky u levé tyčky a od brusle plzeňského beka se kotouč odrazil do sítě. "Byl to nešťastný gól v naší přesilovce. Musíme se toho vyvarovat, tohle by stávat nemělo. Byla to jejich šikovnost, naše chyba," komentoval situaci.

Kundrátek, který je s osmi trefami nejlepšími střelcem mezi obránci, otočil na začátku třetí třetiny na 2:1. "Nic jsme nezabalili a rychle jsme vyrovnali na 2:2. To bylo důležité, najednou jsme byli ve hře," těšilo plzeňského zadáka.

Těsně před gólem na 2:2 trefili domácí počtvrté v zápase tyč. "Brankář (Pavlát) měl dobře postavenou bránu. Podal ale vynikající výkon, takže velká pochvala pro něj," řekl Čerešňák po zápase, ve kterém je Oceláři přestříleli 32:17. "Byl to náročný zápas a bylo pár situací, kdy nás Třinec zamknul ve třetině. Potřebovali jsme se stáhnout před branku, získat nějak puk, prostřídat a hrát obětavě. To je náš denní chleba," dodal.

Plzeň si výhrou upevnila čtvrté místo v extralize a Čerešňák dvěma body i vedoucí postavení v produktivitě obránců (5+22). Nebližší reprezentační turnaj Slovenska ale bude bez něj. "Na akcích uprostřed sezony se kluci v nároďáku točí. Přicházejí noví z extraligy, je to oťukávačka s mezinárodní scénou. Teď si to zkouknu doma. Doufám, že se jim bude dařit," řekl Čerešňák, který by si ale přál být ve výběru na olympijské hry v Pekingu. "Nechám to na trenérech, každý by byl rád nominovaný, já taky."