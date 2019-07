Neuvirth bude díky zkušební smlouvě bojovat o místo v Torontu

Praha - Hokejový brankář Michal Neuvirth se pokusí prodloužit svou kariéru v NHL. Dohodl se na zkušebním kontraktu s Torontem a v září bude bojovat o místo v týmu. Jednatřicetiletý Neuvirth to dnes řekl novinářům po tréninku extraligové Sparty, s níž se bude do odletu do zámoří připravovat.

"Určitě chci ještě zpátky do NHL. Jednal jsem s pár týmy a nakonec jsme se dohodli s Torontem, takže půjdu na try out k Maple Leafs," řekl Neuvirth, který má po vypršení dvouleté smlouvy s Philadelphií na pět milionů dolarů status volného hráče.

"Je to pro mě určitě velká výzva. Když mi zavolali z Toronta, tak jsem pustil z hlavy všechny ostatní týmy. Toronto Maple Leafs - to je čest. Jako Sparta tady v Čechách, takový Real Madrid v hokeji. Jsem z toho nadšený a poperu se o to," hlásil nadšeně Neuvirth.

Do zámoří na kemp odcestuje s pevným přesvědčením, že v nové sezoně bude hájit barvy Maple Leafs. Ambiciózního týmu, který pod vedením uznávaného kouče Mikea Babcocka myslí na ty nejvyšší mety, ale letos už potřetí za sebou dohrál hned v prvním kole play off.

"Věřím si, že tým udělám. Takhle to v sobě prostě mám. Kdyby to tak nebylo, vůbec bych tam nechodil. Toronto mi dávalo ze všech týmů největší smysl. Je tam Frederik Andersen, výborný brankář, jejich jednička. Chtějí ale, aby šel dolů s počtem zápasů. Na pozici druhého brankáře nemají žádnou stálici. Je to otevřené, zkusím si tohle místo vybojovat a opravdu si věřím, že to udělám," uvedl Neuvirth.

Zájem z řady klubů NHL ho příjemně překvapil. "Měl jsem i nabídku jednocestné smlouvy, ale odmítl jsem. S jednocestnou smlouvou máte sice svoje jisté, tady to byly tedy minimální peníze, ale jednocestná smlouva. Jenže bych i s tímhle kontraktem začínal na farmě, což se mi úplně nechtělo. Toronto mi slíbilo férový kemp, že když budu dobře připravený, podepíšou mě," vysvětlil Neuvirth.

O KHL, považované za druhou nejlepší hokejovou soutěž světa, vůbec nepřemýšlel. "Tam bych nešel. Evropa mě zajímala, třeba Sparta, nebo bylo ve hře pár klubů ze Švýcarska. Jakmile se ale ozvala NHL, Evropa pro mě padla. A KHL nemám zapotřebí. Třináct let jsem byl v Americe, nacestoval jsem se dost. Takže abych chodil do Ruska pro nějaké velké peníze? V tom jsem smysl neviděl," uvedl Neuvirth.

Rodák z Ústí nad Labem v NHL debutoval jako hráč Washingtonu v sezoně 2008/09, prošel také Buffalem a New York Islanders. V uplynulém ročníku zasáhl v dresu Flyers i kvůli zdravotním potížím pouze do sedmi zápasů.

"Psychicky to byla těžká sezona. Ale zase jsem měl čas se dát dohromady, vlastně se dá říct, že jsem jel letní přípravu skoro celou sezonu. Nic jsem nepodcenil, ale hodně makal. Cítím se hodně dobře, tak uvidíme, co přinese budoucnost. Doufám, že budu v Torontu," prohlásil.

Právě zdravotní stránka je pro něho zásadní. "Chodil jsem už na led dva týdny v Letňanech a Sparta mi nabídla, abych se připravoval s ní. Za to jsem jí hodně vděčný. Cítil jsem se na ledě výborně, všechno je v pohodě. Měl jsem vlastně rok čas, abych se dal dohromady po operaci s kyčlemi. Teď mám natrénováno a cítím se dobře," pochvaloval si Neuvirth.

I když se možným koncem v NHL nestresoval, napadl ho. "Není mi dvacet, ale jednatřicet, v Americe jsem třináct let, nějaké peníze jsem si vydělal. Takže ve výsledku mě to zase tak neužíralo, že může být za mořem konec. Teď jsem byl dole, ale chci zase nahoru a udělám pro to úplně všechno. Chci ještě něčeho dosáhnout, to mě žene nahoru. Mám velkou motivaci něco vyhrát. A hokej mě pořád baví," řekl Neuvirth.