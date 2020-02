Neuville bude ve Švédsku hájit vedení v MS

Torsby (Švédsko) - O třetí výhru za sebou v mistrovství světa v automobilových soutěžích bude v příštích dnech ve Švédsku usilovat Belgičan Thierry Neuville. Stejně jako další účastníci druhého závodu letošního seriálu se však bude muset vyrovnat s atypickými podmínkami. Ani ve Švédsku totiž v současnosti není dostatek sněhu a pořadatelé museli výrazně pozměnit plány. Místo plánovaných 19 rychlostních zkoušek se jich pojede jen jedenáct.

"Ideální Švédská rallye je se spoustou sněhu a zledovatělými silnicemi, což jsou pro nás perfektní podmínky, abychom z auta dostali maximum. Když je povrch zledovatělý, hroty správně drží," řekl Neuville a poukázal na fakt, že na severu Evropy se jezdí se speciálními pneumatikami.

"Pokud pojedeme na štěrku, tak to bude složité. Navíc bez sněhových bariér kolem trati se rallye zrychluje a není to tak zajímavé. Všichni ale chápeme, že když je méně sněhu, tak je složitější připravit trať. Doufám, že ještě nějaký napadne," uvedl jezdec továrního týmu Hyundai, který ve Švédsku vyhrál v roce 2018 a loni byl třetí.

Jako obhájce prvenství se na start postaví Neuvillův nový týmový kolega a úřadující světový šampion Ott Tänak, jenž se bude snažit zároveň odčinit havárii z předešlého Monte Carla. "Od Monte se cítím každý den lépe a lépe. Dostali jsme velkou lekci a teď moc dobře víme, že pokaždé, když pojedeme na nové sekci rychlostních zkoušek, musíme se maximálně soustředit," uvedl Tänak.

Před necelými třemi týdny havaroval ve vysoké rychlosti a jen zázrakem se mu nic vážného nestalo. "Teď je pro nás důležité získat nějaké body a jít krok za krokem," řekl estonský pilot.

Čtyřikrát dokázal ve Švédsku vyhrát Fin Jani-Matti Latvala, který však tentokrát pojede v barvách svého soukromého týmu. Třikrát zde byl nejrychlejší Sébastien Ogier z Francie. "Ve Švédsku je letos méně sněhu, ale bude tu led a hodně štěrku. Budeme muset jet jinak, člověk musí myslet na to, že vám nikde nepomůže sněhová bariéra, o kterou byste se mohli opřít," řekl Latvala, kterého bude netradičně navigovat jiný úspěšný pilot Juho Hänninen.

Na startu bude i zástupce českého motorsportu, premiérový start v MS čeká Filipa Mareše. "Je to pro mě splněný sen, ale nechci se tím nechat opít. Je to pro nás i úkol. Jsme si vědomi, že se to nepovede každému. Chceme si to užít, ale zároveň chceme vždy bojovat o co nejlepší výsledek. S ohledem na nedostatek zkušeností se světovými tratěmi nás nečeká snadný úkol, ale budeme bojovat," řekl Mareš.

Výrazné zkrácení trati bere jako realitu. "Mrzí nás to. Na druhou stranu to organizátorům nezávidím. Na rallye se chystají celý rok a počasí nejsou schopni ovlivnit. Snažím se na to koukat pozitivně. Jsem rád, že závod neodpískali a že se odjede," uvedl Mareš, který bude závodit s vozem Škoda Fabia R5.

Průběžné pořadí MS (po 1 z 13 závodů):

1. Neuville (Belg./Hyundai i20) 30, 2. Ogier (Fr./Toyota Yaris) 22, 3. Evans (Brit./Toyota Yaris) 17, 4. Lappi (Fin./Ford Fiesta) 13, 5. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris) 10, 6. Loeb (Fr./Hyundai i20) 8.

Pořadí týmů: 1. Hyundai 35, 2. Toyota 33, 3. M-Sport Ford 20.