Neutrální Srbsko by mohlo být mediátorem mezi Ukrajinou a Ruskem, řekl Zeman

Bělehrad - Prezident Miloš Zeman dnes v Bělehradě ocenil, že Srbsko odsoudilo ruskou agresi na Ukrajině. Díky své neutralitě by se podle něj mohlo stát v konfliktu společně s Čínou a Tureckem mediátorem. Podle srbského prezidenta Aleksandara Vučiče mají Česká republika a Srbsko stejný názor na ruskou agresi a územní integritu Ukrajiny. Vučić na tiskové konferenci po vzájemném jednání blahopřál Petru Pavlovi k vítězství v českých prezidentských volbách. Doufá v dobrou spolupráci.

Vučić vyzdvihl oblibu, které se Zeman těší mezi srbskými obyvateli. Řekl, že nezná žádného jiného prezidenta, který by byl v zemi tak populární jako Zeman. Je to podle něj díky tomu, že Zeman projevil odvahu a před několika lety se omluvil za bombardování Srbska Severoatlantickou aliancí. "To, co řekl prezident Zeman, na to nikdy srbský národ nezapomene," uvedl.

Podle srbského prezidenta panuje mezi ČR a Srbskem shoda ohledně ruské agrese na Ukrajině. Řekl, že Srbsko uznává teritoriální integritu Ukrajiny, včetně například Donbasu a Krymu. Zároveň požádal o pochopení, že se Srbsko kvůli své situaci nepřipojilo k protiruským sankcím.

Zeman řekl, že si váží toho, že Srbsko odsoudilo ruskou agresi na Ukrajině. "Nelze připustit, aby jakákoli země bezdůvodně napadla svého souseda," podotkl. Poznamenal, že by se Srbsko díky své neutrální pozici mohlo stát zprostředkovatelem mezi Ukrajinou a Ruskem, dalšími zeměmi by mohly být Čína a Turecko.

Srbsku český prezident blahopřál k úspěšným ekonomickým výsledkům. Oba prezidenti zmínili rostoucí obchodní spolupráci. Zeman srbskému národu poděkoval za přátelství, které prokázal v letech 1939 a 1968.