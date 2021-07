Neutišitelný Klammert vedl české povzbuzování Krpálka

Tokio - Ticho v judistické svatyni haly Budókan občas prořízl hluk povzbuzování. Fanoušci jsou sice kvůli koronaviru na olympiádě v Tokiu zapovězení a nesmí se ani pokřikovat, ale cestu za zlatem Lukáše Krpálka v kategorii nad sto kilogramů doprovázelo skandování více než desítky členů české výpravy v čele s judistou Davidem Klammertem.

Většina míst z hlediště pro jedenáct tisíc diváků zelo prázdnotou. Na tribuny můžou jen zástupci médií a realizačních týmů či závodníci daného sportu. A povolen je pouze potlesk, hlasité povzbuzování je zakázáno. Při vypjatých soubojích v judu se ale neudrželi členové všech zemí a pořadatelé je anglickými nápisy na cedulích opakovaně zdůrazňovali, ať se ztiší.

"Upozorňovali nás asi třicetkrát, že máme jenom tleskat. že nesmíme křičet, ale to nešlo. Prostě jsme hulákali a řvali jsme, co to šlo. Ať nás budou chtít třeba stokrát zastavit, tak na sto první zase zařveme a budeme se podporovat," řekl Klammert a dodal: "Když jste v takových emocích a jeden z vašich nejlepších kamarádů tam předvádí tohle, tak to člověk řve, až by brečel."

Krpálkovi v ikonické hale diváci chyběli. Při samotném souboji je sice zabraný do boje a okolí nevnímá, na konci se s nadšením otočil k českému hloučku a ukazoval hrdě zlato. "Jsem rád, že kluci mohli přijít a podpořit mě v úspěšném tažení," děkoval Krpálek.