Neustále se posouváme, na podzim ale byly varovné signály, řekl o Spartě Rosický

Praha - Sportovní ředitel Tomáš Rosický si myslí, že se fotbalisté Sparty výkonnostně neustále zlepšují. Má radost, že Pražané budou v jarní části sezony bojovat ve třech soutěžích včetně první účasti ve vyřazovacích bojích evropských pohárů po pěti letech. Na podzim se ale podle něj objevily i varovné signály. Potěšilo ho, jak se s nimi mužstvo vypořádalo. Jarní část sezony považuje Rosický za obrovskou příležitost, aby Sparta ukázala svou sílu.

"Můj pocit je ten, že se neustále posouváme. Do jarní části Sparta po dlouhé době jde do boje na třech frontách. Budeme bojovat o titul, hrajeme čtvrtfinále poháru (se Slavií) a opět se budeme prezentovat v Evropě. Z tohoto pohledu je to jednoznačně pozitivní," řekl na tiskové konferenci Rosický, jehož tým po podzimní části ligového ročníku ztrácí z třetí pozice na vedoucí Slavii tři body.

"Stejně tak tam byly v průběhu sezony velmi varovné signály, na které si musíme dát pozor, viz zápasy v Plzni (2:3) a na Slovácku (0:4). Hlavně zápas na Slovácku byl pro mě osobně velký šok, protože to byl opravdu strašný výkon a nebylo se tam vůbec čeho chytit. Na jaře budeme hrát pořád a na podobné zaváhání nebudeme mít prostor," uvedl Rosický. Letenští na Slovácku vyrovnali svoji nejvyšší porážku v samostatné lize.

Sparťanského odchovance ale potěšilo, že se mužstvo z těchto krizových momentů dostalo. "Je to jasný ukazatel toho, že tým je zdravý a živý. Krizové momenty definují celý tým. Tohle mi radost udělalo. Samozřejmě musíme zamezit tomu, aby se krizové momenty vůbec staly," prohlásil Rosický.

Pražané prožijí nabitý únor. "Fanoušci se mají na co těšit. Od začátku je náš program strašně zajímavý. Pojedeme do Budějovic, na Slavii, čeká nás Plzeň a pohár s Partizanem. Bude to hned začátek, kde se ukáže, jak na tom opravdu jsme," konstatoval někdejší hráč Dortmundu a Arsenalu.

"Není čeho se bát. Půlsezonu, která přichází, vidím jednoznačně jako obrovskou příležitost pro hráče ukázat, že jsou tady všichni právem, že tým je silný a že na to mají. Takové momenty se nestávají v kariérách hráčů pravidelně, abyste byli na všech frontách. Sám jsem to zažil jako hráč. Vidím to jako obrovskou šanci jak ukázat, že Sparta je silná," podotkl Rosický.

Sparta se v úvodním kole vyřazovací fáze nově vzniklé Evropské konferenční ligy utká s bělehradských Partizanem. "Cítíme šanci, že můžeme postoupit. Myslím si, že stejně tak bude smýšlet i Partizan. Bude si myslet, že jsme hratelný soupeř. Bereme to jako přijatelný los. Partizan je velmi silný klub ve své lize, kde je dominantní. Nic lehkého to nebude, ale určitě je to pro nás hratelný soupeř, přes kterého budeme chtít postoupit," řekl Rosický.

Spartu během zimní přestávky posílil útočník Tomáš Čvančara z Jablonce a nemusí zůstat jen u něj. "Je možné, že někdo přijde. Další změny v kádru ještě budou. Momentálně blízko nějaké dohody nejsme," poznamenal bývalý český reprezentant.

Zůstat by měl devatenáctiletý ofenzivní univerzál Adam Hložek. "Myslím si, že to je jasně nejlepší hráč v lize. Vím, že to, co říkám, s ním nic neudělá, protože je výborně nastavený. Čekám, že gólů bude dávat mnohem víc než na podzim," uvedl Rosický.

Na Letné naopak nepočítají se stoperem Lukášem Štetinou. "Zřejmě je na odchodu, na konci sezony mu končí smlouva. Lukáš ví, že mu ji neprodloužíme, a má svolení hledat si angažmá," prozradil Rosický.