Neúspěšný prezidentský kandidát Zima zatím nikoho ve druhém kole nepodpoří

Praha - Nejméně úspěšný prezidentský kandidát Tomáš Zima zatím nikoho ve druhém kole voleb nepodpoří, možná se vyjádří později. Oba kandidáti, kteří postoupili do druhého kola voleb, jsou schopni úřad vykonávat, řekl na tiskové konferenci. Při sečtení téměř 99 procent hlasů měl asi 30.000 hlasů a zisk 0,55 procenta. Rozhodly podle něj peníze vynaložené na kampaň.

"Oba dva kandidáti jsou schopni vykonávat úřad prezidenta. Jeden byl premiérem, druhý náčelníkem generálního štábu," řekl Zima. Postupujícím do druhého kola Petru Pavlovi a Andreji Babišovi (ANO) pogratuloval a poděkoval svým voličům a podporovatelům.

"Jistě budeme sledovat, jak oba z uchazečů následující dva týdny využijí a budou přesvědčovat své voliče," uvedl. Podporu zatím žádnému z nich nevyjádří a i o své volbě se teprve rozhodne. Čeká, že podobně to učiní i jeho voliči. "Věřím, že se budou řídit svým srdcem a rozumem ve prospěch naší země," dodal.

O výsledcích voleb podle něj rozhodovaly zejména peníze. "Myslím, že pokud by někdo do volby za pět let investoval 100 nebo 150 milionů, tak vytvoří prezidenta," domnívá se. Sám investoval do kampaně kolem tří milionů korun. Jako svou možnou chybu, která vedla ke slabému výsledku, považuje malou aktivitu na sociálních sítích. Ta se podle něj odvíjí právě od finančních možností.

Kritizoval i předvolební průzkumy, ve kterých se už loni na podzim vytvořila trojice favoritů, které preferovala média i sponzoři. "Vidíme, že průzkumy jsou docela výrazně odlišné, než je vůle voličů," řekl. "Bohužel média to při řadě debat rozdělovala," dodal.

Do budoucna chce Zima pomáhat lidem jako lékař a předávat vědomosti jako učitel. "Jestli budu se ucházet o místo senátora nebo ne, to v tuto chvíli neřeším," uvedl. Dodal, že to ale nevylučuje.