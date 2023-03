Neurochirurg radí pro zdravý mozek vyhýbat se nárazům, cvičit a vymýšlet pohádky

Londýn - Vyhýbat se nárazům, vykonávat i duševní činnost, jako například vymýšlet pohádky pro vnoučata, a také cvičit. To radí pro udržení zdravého mozku přední britský neurochirurg Henry Marsh. Ten se proslavil i díky knihám, které o své zkušenosti napsal, informuje list The Guardian. V češtině vyšly v roce 2017 jeho paměti pod názvem Neublížíš.

Třiasedmdesátiletý Marsh od 90. let do začátku ruské invaze působil také na Ukrajině. Říká, že na poslední návštěvu Kyjeva přijel ve stejnou dobu, jako tam dorazily ruské řízené střely.

"Za prvé je důležité vyhnout se nárazům do hlavy," uvedl Marsh a dodal, že i menší zranění hlavy v souhrnu způsobují poškození. Pročež lékař doporučuje zcela se vyhýbat sportům, při kterých dochází k opakovaným úrazům hlavy.

Stejně tak je podle něj důležitá mozková aktivita. "Čím aktivnější mozek máte, o to déle bude trvat, než se mu vybijí baterky," řekl Marsh. "Víme, že čím je člověk starší při dokončení vysokoškolského vzdělání, o to nižší je riziko demence," dodává lékař příklad z vědeckého výzkumu.

Marsh samotný si duševní aktivitu udržuje vymýšlením pohádek pro svá vnoučata. Rád by je sepsal do knihy, o které říká, že by měla být jeho poslední. "Stejně jako většinu lidí mě děsí vyhlídky na to, co čeká mé vnuky za 20 nebo 40 let," uvedl neurochirurg.

Stres může být podle Marshe pro člověka do určité míry dobrý. "Na druhou stranu, je zde mnoho důkazů, že vysoký krevní tlak vede k úbytku bílé hmoty mozkové. Když jsem operoval, míval jsem období, kdy mi kvůli stresu extrémně stoupl krevní tlak, nevím ale, zda to souvisí se změnami, které ukázal můj (mozkový) sken," uvedl neurochirurg. Na skenu, který si před několika lety nechal udělat, vypadal jeho mozek starší, než čekal.

Za něco, co se blíží univerzálnímu "všeléku", považuje Marsh cvičení. "Lidé, kteří pravidelně cvičí, mají nižší míru demence a deprese. Ačkoli nelze prokázat příčinnou souvislost," řekl lékař.

"Nejde o to, jak dlouho žijete, ale o kvalitu toho času, který máte. A to teď cítím silněji než kdy jindy," uvedl Marsh, jemuž byla na začátku roku 2020 diagnostikována pokročilá rakovina prostaty. Za kvalitní považuje lékař takový život, v němž člověk pomáhá ostatním lidem a přírodě.