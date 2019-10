Neumíme dát gól, neumíme si přihrát, řekl zlínský útočník Wágner

Příbram - Zlínští fotbalisté přerušili ve 14. kole první ligy sérii tří porážek a díky bezbrankové remíze na hřišti Příbrami po více než měsíci bodovali. Počtvrté za sebou však nevstřelili branku, dohromady už 405 minut Podle útočníka Tomáš Wágnera se "Ševci" trápí ve finální fázi, kde se hráči nedokáží přihrávkou najít.

"Je to o ní. Byla tam spousta centrů. Mrzí mě, že Kodr to lízl těsně přede mnou a pak to z malého vápna dáváte hlavičkou jenom do brány. Je to o finální fázi kolem vápna, abychom si to dali do pozic, ze kterých se dá dát gól a pak se tady nebudeme bavit o tom, že to skončilo 0:0 a že nebyly střely na branku," řekl novinářům Wágner.

Zlín se představil proti Příbrami, která díky bodu poskočila na třinácté místo. "Samozřejmě je to zápas týmů ze spodku a hrálo se opatrně. Dobré střely tam nebyly. Jde tam o kvalitnější centr, pak z toho může být o hodně lepší šance pro nás útočníky nebo podhrotové hráče," uvedl devětadvacetiletý Wágner.

"My se tam prostě nenajdeme. Bylo to vidět na obou stranách, protože to je to, co zdobí Příbram i nás. Neumíme dát gól, neumíme si přihrát, abychom si vytvořili velkou šanci," prohlásil Wágner, který ve Zlíně hostuje do konce podzimu z Mladé Boleslavi.

Těšilo ho, že Zlín, který je na předposlední patnácté pozici, alespoň po třech prohrách po sobě bodoval. "Chtěli jsme určitě vyhrát a doufali jsem, že jedna naše šance, kterou proměníme, přijde. Byla tam spousta náznaků, ale pořád bych se opakoval. Chyběla tam jedna kvalitní přihrávka ve vápně, která by druhého hráče dostala do takové pozice, z níž by to uklidil. To se nám nepovedlo. Nedá se nic dělat. Bod jakžtakž dobrý, i když jsme chtěli vyhrát," konstatoval příbramský odchovanec.

Zlín čeká na výhru od 17. srpna, kdy zvítězil v Opavě 3:0. "Spíš jde o to, že neumíme dotáhnout zápas do výsledku, abychom byli spokojení za tři body. Herně to v určitých momentech není špatné a myslím, že jsme byli o trošku lepší, ale pak Příbram měla taky velkou šanci. Kdyby to skončilo 1:1 nebo 2:2, tak by to bylo pro fanoušky příjemnější a nebavili bychom se tady o té kvalitě," řekl rodák z Prahy.