Netypický vznik nového alba David Koller završí klipy ke všem písním

Praha - Nové album Davida Kollera s názvem LP XXIII vzniklo netypickým způsobem, když z něj člen skupin Lucie a Jasná páka od roku 2020 postupně vydával singly. Album nakonec obsahuje deset skladeb, na nichž se kromě Kollera skladatelsky spolupodíleli Michal Pelant, Matěj Belko, Jan Vávra, Karel Štulo, Marek Rakovický a Oliver Fillner. Projekt v dalších měsících dotáhnou tvůrci do finále, kdy získá videopodobu celý obsah alba. Koller to řekl v rozhovoru s ČTK.

"Ještě nám ke dvěma písním chybějí klipy, udělali jsme jich zatím osm. Je to náročné dát to celé dohromady, ale jedná se o zajímavý projekt. Jak je nyní taková vizuální doba, tak musím říct, že své oblíbené staré písně neposlouchám na streamu, ale najdu si je na YouTube, kde jsou s videoklipem nebo alespoň s obalem," uvedl Koller.

Z deseti písní nového alba jich už šest fanoušci Kollera znají jak ze streamovacích platforem, tak ze serverů nabízejících videoobsah - My se vám ozveme, Planeta bez paměti, Pouta, Vězenkyně, Není o čem a Spokojená. Kromě Kollera se na nich, i na čtyřech dalších, které zatím jako singly nevyšly a mají premiéru v rámci alba, podíleli další spoluautoři, nejčastěji kytarista Kollerbandu Michal Pelant.

Koller, Belko a Vávra se zapojili také do práce na textech, se kterými dále vypomohli Patrik Hartl, Barbora Hanková, Márdi (Michal Mareda) z Vypsané fixy, nedávno zesnulý Michal Ambrož a především básník Jáchym Topol, jehož autorský podpis nese hned pět písní. "Po první schůzce mi poslal čtyři texty, tři jsem hned udělal. A pak na zavolání zase dva. A před touhle kreténskou válkou jeden o třetí světové – to se mi teda na druhou stranu dělat nechtělo, neznám nikoho, kdo by to chtěl poslouchat," vzpomínal Koller.

Texty na albu se zabývají vztahy i společenskými otázkami. Koller patří mezi umělce, kteří se často vyjadřují ke společenskému dění. Mimo jiné s kapelou v Praze vystoupil na připomínce prvního výročí ruského vpádu na Ukrajinu, v prezidentských volbách podpořil Petra Pavla, 17. listopadu nechyběl na Koncertu pro budoucnost na Václavském náměstí v Praze a loni v září před druhým kolem senátních voleb zahrál na koncertu na podporu předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS).

"Člověk o tom nemusí zpívat, ale když už je součástí toho našeho malého světa, proč by neukázal prstem na něco, co se mu nelíbí. Musíme si pomáhat," konstatoval.

Na vydání alba naváže koncertní šňůra nazvaná LP XXIII – Tour 2023. První z osmnácti zastávek bude 3. března v Plzni, poslední 28. dubna v České Lípě. Ve dnech 27. až 31. března obsadí Koller a jeho kapela na pět už v tuto chvíli vyprodaných večerů pražský klub Jazz Dock. "Je nám tam krásně. Jen se nám po tom týdnu motá trošku hlava. Houpe to," podotkl Koller ke klubu umístěném na Vltavě.