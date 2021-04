Netradiční stoper a střelec Holeš si řekl: Poslední roh, pojďme dát gól

Londýn - Slávistický fotbalista Tomáš Holeš prožil zápas, na který bude vzpomínat do konce života. V 28 letech v úvodním utkání čtvrtfinále Evropské ligy na hřišti Arsenalu debutoval na pozici stopera a povedený výkon vyšperkoval svým prvním gólem v pohárech, jímž zařídil cennou remízu 1:1. Defenzivní univerzál ale cítí, že se Pražané budou muset za týden v odvetě zlepšit, aby postoupili do semifinále.

"Dal jsem gól na Arsenalu, to si budu pamatovat do konce života. Radost byla obrovská, prostě euforie. Byl to důležitý gól v 90. minutě na Arsenalu, který nám dává docela dobrou výchozí pozici do odvety. Gól jsme tu prostě potřebovali vstřelit," řekl Holeš v klubové nahrávce pro média.

Prosadil se po rohovém kopu na konci třetí minuty nastavení. "Kluci výborně vybojovali roh. Provi (Provod) střílel, gólman to vyrazil. Super akce, měli jsme roh. Řekl jsem si: 'Poslední roh, pojďme dát gól'. Já to zavíral na zadní tyči a někdo to protečoval na mě. Skočil jsem do toho a vyšlo to," popsal šťastný Holeš, který v 17. utkání v evropských pohárech v kariéře poprvé skóroval.

Jelikož Pražanům chyběli dokonce tři stopeři, musel netradičně zaskočit ve středu obrany. Pokyny mu pomáhal i gólman Ondřej Kolář. "Bylo to těžké hrát poprvé stopera hned na Arsenalu. Byla tam spousta těžkých věcí k řešení. Kluci se mi snažili pomoci, Koli na mě hodně mluvil. Jakž takž jsme to zvládli. Samozřejmě počítáte s tím, že si Arsenal nějakou šanci vytvoří. Bohužel nám dal jeden gól, to jsme si nepohlídali," litoval Holeš.

Ocenil Koláře, který chytal pouhé tři týdny poté, co v osmifinále po zákroku protihráče utrpěl zlomeninu v obličeji. "Bylo to hodně důležité. Já doufal, že se Koli dá dohromady. Je to výborný gólman, jsme na něj zvyklí, hodně nám pomáhá nohama. Takže jsme byli rádi, že nám v utkání pomůže," poznamenal Holeš, který poslední březnový den oslavil 28. narozeniny.

Cítí, že Slavia měla ve hře rezervy. "V odvetě budeme muset zlepšit pohyb, hru v poli. Výsledek 0:0 bude hrát pro nás. Musíme vycházet hlavně z dobré obrany a být i nebezpeční, abychom si vytvářeli šance," dodal Holeš.