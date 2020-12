Netradiční sázky: Zeman přestane kouřit, Ledecká vyhraje v šipkách

Praha - Bookmakeři sázkových kanceláří v Česku opět spojili konec roku s vypsáním kurzů na netradiční nebo politické sázky v příštím roce. U Fortuny lze vsadit například na to, že prezident Miloš Zeman přestane kouřit (5:1), lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká vyhraje republikový šampionát v šipkách (555:1) nebo že finále fotbalové Ligy mistrů v Istanbulu bude sledovat aspoň 50.000 diváků (7:1). Tipsport a Chance nabízejí třeba sázky na to, zda ANO vyhraje sněmovní volby (2:1) nebo že se předsedou Fotbalové asociace ČR stane předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík (33:1).

"Novoroční speciály byly pro náš tým vždy tím největším kreativním cvičením. Letos jsme jedno absolvovali na konci března. Po měsících s běloruským, nepálským nebo kostarickým fotbalem, amatérským hokejem tři na tři nebo stolním tenisem, který hrají páprdové v teplákách, jsou ty letošní vlastně takovým návratem do normálu," uvedl hlavní bookmaker Fortuny Michal Hanák. Kvůli opatřením proti šíření koronaviru se v březnu zastavily prakticky všechny fotbalové a hokejové soutěže, zrušeno bylo hokejové mistrovství světa, odloženy byly letní olympiáda nebo fotbalové Euro.

Ve sportovních sázkách má Fortuna v nabídce dále například to, že Češi vyhrají jak hokejový šampionát, tak fotbalové Euro (1800:1). Na to, že na světovém šampionátu v hokeji odehraje Jaromír Jágr alespoň jeden zápas, bookmakeři vypsali kurz 68:1. Na to, že by se Gabriela Koukalová vrátila do závodů světového poháru v biatlonu, lze sázet v kurzu 15:1. Že by napsala knihu "Úplně jiná Gabriela Koukalová", je vypsán kurz 75:1. Možnost, že by Petr Čech nastoupil v brance Chelsea v Premier League, ocenili bookmakeři kurzem 13:1.

Vzhledem k hlavnímu mediálnímu tématu letošního roku nevynechali bookmakeři ani koronavirus. "Aby covid-19 jednou provždy zmizel, na takové prohlášení Světové zdravotnické organizace (WHO) si v kontextu kurzu 50:1 budeme muset ještě počkat. Na druhou stranu situace, kdy v příštím roce alespoň v jednom dni nebude v Česku zachycen ani jeden nový případ nákazy, je s kurzem 5:1 o poznání pravděpodobnější," doplnil Hanák.

Ze společenských a politických sázek lze dále vsadit například na to, že Česko prodá Pražský hrad Rusku (2500:1), kuchař Zdeněk Pohlreich otevře vlastní restauraci v Obecním domě (9:1), padne teplotní rekord z Dobřichovic z roku 2012 (40,4 stupně, 6:1), Jan Blatný (za ANO) bude ministrem zdravotnictví i na konci příštího roku (3,5:1), předseda Pirátů Ivan Bartoš se stane předsedou vlády a ostříhá se na ježka (20:1) nebo že se premiérem stane bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula (150:1).

V Tipsportu a Chanci lze nyní sázet například na to, jestli ANO vyhraje příští sněmovní volby. "Koronakrize zamávala celým politickým spektrem. I když to na jaře vypadalo, že vcelku úspěšně zvládnutá první vlna pandemie posílí důvěru ve vládu, podzim přinesl nečekaný zvrat. Od hnutí ANO se někteří voliči odvracejí," uvedla mluvčí Chance Markéta Světlíková. Bookmakeři věří spíše vítězství jiné strany nebo koalice (1,7:1), na výhru ANO jde 60 procent sázek.

Největšími favority na místo předsedy Fotbalové asociace České republiky (FAČR) jsou podle bookmakerů Tipsportu a Chance internacionál Karel Poborský, bývalý generální sekretář fotbalového svazu Petr Fousek a funkcionář Rudolf Řepka (všichni 4:1). V nabídce jsou také například bývalí reprezentanti Vladimír Šmicer (15:1), Pavel Nedvěd (60:1), Petr Čech (70:1) nebo předseda představenstva týmu Slavia Praha Jaroslav Tvrdík (33:1).