Netradiční exekutor nájezdů Houdek zajistil Plzni výhru 4:3 nad Spartou

Praha - Hokejisté Plzně porazili ve 43. kole extraligy Spartu 4:3 po samostatných nájezdech a zabrali po dvou předchozích vystoupeních bez bodového zisku. Domácí skórovali jako první a vedli pak i 3:1, ale aktivnější hosté dokázali dvěma slepenými góly vyrovnat a v závěru základní hrací doby sahali po tříbodové výhře. Dramatický duel rozhodl ve prospěch Indiánů vítězným nájezdem v páté sérii překvapivý exekutor Michal Houdek a ukončil tak sedmizápasovou úspěšnou sérii Sparty.

Utkání začalo ve vysokém tempu a přes brzkou přesilovku domácích si pořádnou šanci vypracoval až ve 14. minutě Pour, jehož zakončení Schleissovy akce zastavil se štěstím gólman hostů Kořenář. Za chvíli se připomněl i jeho protějšek Svoboda, když vyrazil střelu Buchteleho z přečíslení dvou na jednoho.Z protiútoku sice v dobré pozici neuspěl Mertl, ale v 17. minutě se nejzkušenější útočník Indiánů prosadil šikovnou tečí Zámorského nahození od modré čáry. Ještě do pauzy mohl odpovědět při vyloučení Suchého Řepík, ale zblízka Svobodu neprostřelil.

Do prostřední části vstoupili aktivněji domácí, ale paradoxně během početní výhody ve 27. minutě zaváhal při rozehrávce Kaňák a Konečný přesnou střelou pod Svobodovu vyrážečku vyrovnal na 1:1. Hosté poté převzali iniciativu. Řepíkovu nabídku před odkrytou branku netrefil Sobotka a Tomášek napálil v polovině utkání s přispěním Svobodovy masky horní tyčku.

Plzeňští otupili sparťanský nápor až díky trestu Poláška, jenže v závěru jinak nepovedené přesilovky zblízka neskóroval osamocený Hrabík. Ve 37. minutě už však po netradičním průniku Piskáčka upravil Rekonen na 2:1 ranou švihem do levého horního rohu.

Závěrečnou dvacetiminutovku zahájila Sparta znovu náporem, ale z rychlého protiútoku ve 44. minutě zvýšil na 3:1 Kodýtek. Přetížená plzeňská defenziva následně kapitulovala dvakrát během 64 sekund. Nejprve se z otočky prosadil Sobotka a ve 47. minutě vyrovnal na 3:3 po odvážném průniku Vitouch. Domácí zareagovali zjednodušením hry, přesto jen díky Svobodovi přečkali šanci Janduse. V dramatickém závěru po chybě Baránka trefil Horák jen střed branky a krátce před třetí sirénou z bezprostřední blízkosti neuspěl Tomášek.

Během vyrovnaného nastavení zastavil nebezpečný pokus Formana Svoboda a na druhé straně netrefil kotouč před odkrytou brankou Holešinský. Bonusový bod zajistil domácím rozhodujícím nájezdem na 3:2 v páté sérii netradiční exekutor Houdek, Buchtele už nezvládl odpovědět.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Kořínek (Plzeň): "Utkání bylo bojovné a vyrovnané. Měli jsme dobrou první třetinu a dostali se do vedení. Ve druhé třetině jsme zbytečně inkasovali ve vlastní přesilovce. Ve třetí třetině jsme odskočili na 3:1, ale zbytečnými chybami jsme nechali soupeře vyrovnat. Sparta je silný tým, na což jsme se připravovali. Hektický závěr byl nahoru dolů, i když Sparta měla více šancí. Podařilo se nám to dotáhnout do prodloužení a konečně se nám povedly i penalty. Děkujeme klukům za bojovný a obětavý výkon. Na nájezdy jsme se rozhodli pro Michala Houdka, protože jsme mu věřili, že vystřelí a tu branku dá."

Hans Wallson (Sparta): "Lepší tým dnes ztratil body. Bereme jen jeden, se kterým jsme sice spokojeni, ale herní projev nebyl úplně podle našich představ. Každý bod před play off se počítá. Je jedno, kolik zápasů v řadě vyhrajete. Možná jsme nastoupili do zápasu moc uvolnění a s tím nejsme spokojeni. Úvod zápasu se nám nepovedl. Musíme jít krok po kroku a dobře se připravit na play off. Chceme se poučit z dnešního zápasu a našich chyb."

HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha 4:3 po sam. nájezdech (1:0, 1:1, 1:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 17. Mertl (Zámorský, Rekonen), 37. Rekonen (Piskáček, Kodýtek), 44. Kodýtek (Blomstrand, Holešinský), rozhodující sam. nájezd Houdek - 27. Konečný, 46. Sobotka (M. Forman, Řepík), 47. D. Vitouch (Buchtele, Vauhkonen). Rozhodčí: Jaroš, Šír - Brejcha, Lederer. Vyloučení: 3:4. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 5738.

Plzeň: Miroslav Svoboda - Zámorský, Baránek, Kaňák, Houdek, Piskáček, Skok, A. Jiříček - Pour, Suchý, Schleiss - Blomstrand, Kodýtek, Holešinský - Rekonen, Mertl, Hrabík - Adamec, Malát, Bitten. Trenér: Kořínek.

Sparta: Kořenář - M. Jandus, Němeček, Mikliš, Kempný, Polášek, Moravčík - P. Kousal, Horák, Tomášek - Řepík, Sobotka, M. Forman - Safin, D. Vitouch, Buchtele - Vauhkonen, G. Thorell, D. Kaše - Konečný. Trenéři: Hořava a Wallson.