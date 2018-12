Hana Vojtová z Ústí nad Labem ukazovala 21. prosince 2018 certifikát o zápisu jejího jména na robotické meziplanetární sondě InSight americké agentury NASA určené k výzkumu Marsu. Její jméno tam přiletělo se sondou podobně jako jména dalších 41.000 Čechů. Virtuální palubní letenku našla pod stromečkem před rokem, sonda přistála v listopadu a sváteční čas tak Vojtová tráví sledováním toho, co se děje na druhé nejmenší planetě vesmírné soustavy. NASA program Send Your Name to Mars (Pošli své jméno na Mars) zorganizoval s cílem rozšířit osvětu. ČTK/Hájek Ondřej