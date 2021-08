Netopýr z Británie ulétl 2000 kilometrů do Ruska, pak ho zabila kočka

Londýn - Maličký netopýr urazil více než 2000 kilometrů dlouhou cestu z Londýna do Ruska, kde však uhynul po útoku kočky. Podle zpravodajského webu BBC se jednalo o dosud nejdelší zaznamenaný let netopýra z Británie přes Evropu.

Samička netopýra parkového, který je veliký zhruba jako lidský palec, byla nalezena v Pskovské oblasti na západě Ruska. Na křídle měla známku londýnské zoologické zahrady. Tvoreček vážící pouhých osm gramů, který urazil 2018 kilometrů, se dostal do péče ochránců zvířat poté, co jej v malé vesnici našla místní obyvatelka. Předchozí útok kočky se mu však stal osudným.

"Je to pozoruhodná a nejdelší cesta netopýra z Británie přes Evropu, o níž víme. Vskutku to byla olympionička," poznamenala Lisa Worledgeová, ředitelka britské nadace na ochranu netopýrů Bat Conservation Trust. "Její cesta je vzrušujícím vědeckým zjištěním a dalším dílkem do skládačky migrace netopýrů. Pohyby netopýrů parkových po Spojeném království a mezi Spojeným královstvím a kontinentem zůstávají do velké míry záhadou," dodala.

Netopýr byl oznámkován poté, co jej v roce 2016 okroužkoval Brian Briggs, který se zabývá zaznamenáváním pohybu těchto zvířat. "Je to strhující. Je skvělé moci přispět k mezinárodnímu úsilí k ochraně těchto mimořádných zvířat a dozvědět se více o jejich fascinujícím životě," řekl.

Delší cestu než samička britského netopýra nalezená v Rusku v Evropě podle dostupných záznamů podnikl jen jediný netopýr stejného druhu, a to v roce 2019, kdy netopýr parkový urazil 2224 kilometrů dlouhou cestu z Lotyšska do Španělska.

Netopýři parkoví migrují na čím dál větší vzdálenosti, což je spojováno s globální změnou klimatu, a očekává se, že to bude na tento druh mít v budoucnu ještě znatelnější dopad.

Británie v roce 2014 zahájila projekt, jehož cílem je zmapovat netopýry parkové v zemi a s tím také jejich množení a migraci. Od té doby jich zaznamenala na 2600. Mateřské kolonie netopýra parkového byly v Anglii nalezeny v Kentu, Northumberlandu, Surrey a ve Velkém Londýně.