Netflix vydal dokument o Harrym a Meghan, hovoří v něm o pronásledování médii

Londýn - Britský princ Harry prohlásil, že je jeho povinností odhalit "vykořisťování a úplatkářství", kterého se podle něj dopouštějí média. Spolu s manželkou Meghan v šestidílném dokumentárním seriálu, jehož první tři díly dnes ráno zpřístupnila streamovací platforma Netflix, zkritizovali chování médií a promluvili o svých vztazích s rodinou.

I přes velká očekávání první díly žádná nová významná odhalení nepřinesly, píše agentura Reuters. Vyprávění královského páru se soustředilo na začátky jejich romantického vztahu a mediální boje. Princ Harry vzpomněl na svou matku, princeznu Dianu, a neustálou pozornost médií, které se mu jako členovi královské rodiny dostávalo už od narození. Zkušenost jeho manželky s médii pak přirovnal k Dianě, která zemřela při autonehodě v Paříži v roce 1997, když se snažila ujet bulvárním fotografům.

"Obětovala všechno, co kdy znala, svobodu, kterou měla, aby byla se mnou v mém světě. A krátce na to jsem já obětoval všechno, abych byl s ní v jejím světě," řekl princ Harry o Meghan. Popsal také, že někteří členové královské rodiny chápali obrovskou mediální pozornost jako součást rituálu začlenění do královské rodiny, kterým si museli projít všichni.

Ostrá kritika se ze strany britských médií na dokument snesla už před jeho odvysíláním, jen na základě upoutávek. Jak poznamenal list The Guardian, právě většina britských, zejména bulvárních médií vede s párem hořkou bitvu, která se neobešla bez několika žalob. Bulvární listy, ale i zpravodajský server BBC tento týden uvedly, že záběry z upoutávek jsou zavádějící, protože pocházejí z událostí nesouvisejících s Meghan a Harrym.

"Na (dokument) bude část médií klást vyšší nároky, než na jakoukoliv srovnatelnou dokumentární sérii od Netflixu," poznamenává The Guardian, který podobně jako například server Sky News nebo server deníku Daily Mail vydání prvních tří dílů dnes sledoval s živým komentářem.

Americká herečka Meghan a Harry, který je druhým synem britského krále Karla III., v roce 2020 oznámili, že se zříkají svých oficiálních povinností. Krok spustil nejvážnější krizi v britské královské rodině od smrti Harryho matky, princezny Diany, při autonehodě v roce 1997. Pár o svých vztazích s královskou rodinou, kterou kritizoval a jako instituci obvinil z rasismu, veřejně promluvil například v rozhovoru s Oprah Winfreyovou v březnu 2021. S Netflixem podepsal smlouvu v hodnotě několika milionů dolarů.

Streamovací gigant dnes vydal první tři díly seriálu, který podle něj půjde do hloubky vztahu královského páru. V šesti epizodách se Harry a Meghan "podělí o odvrácenou stranu svého ostře sledovaného milostného příběhu". Zbývající tři díly Netflix nabídne ve čtvrtek 15. prosince.