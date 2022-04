Netflix poprvé připustil, že může nabídnout levnější předplatné s reklamou

San Francisco/Los Gatos (USA) - Americká internetová televize Netflix poprvé připustila, že by mohla začít nabízet i levnější předplatné podpořené příjmy z reklamy. V úterý to řekl spoluředitel firmy Reed Hastings. Netflix reklamě na své streamovací platformě dlouho odolával, nyní ji ale zvažuje, aby zastavil úbytek předplatitelů. Podle Hastingse dává taková možnost nyní smysl.

"Kdo se zajímá o Netflix, tak ví, že já jsem se vždy stavěl proti složitým reklamním vazbám a že jsem velkým zastáncem toho, aby předplatné bylo co nejjednodušší," poznamenal Hastings. "A i když to stále preferuji, jsem ještě větším zastáncem toho, aby měli spotřebitelé na výběr," řekl analytikům po zveřejnění hospodářských výsledků. Netflix podle něj vnímá, že některým předplatitelům reklama nevadí.

Hastings upozornil, že pokud se Netflix pro levnější předplatné rozhodne, nebude to hned, ale zřejmě až za rok nebo dva. Nové předplatné podpořené reklamou by mohlo Netflixu zajistit i solidní zisky. Firma v úterý spolu s výsledky hospodaření uvedla, že jí poprvé po více než deseti letech ubylo klientů.

Čistý zisk Netflixu v prvním čtvrtletí klesl o 6,4 procenta na 1,6 miliardy USD (zhruba 36 miliard Kč). Tržby se téměř o deset procent zvýšily a dosáhly 7,87 miliardy USD (177,6 miliardy Kč), zaostaly však za očekáváním analytiků. Akcie Netflixu v reakci na výsledky a další výhled klesly zhruba o 25 procent.

Netflix uvedl, že čelí sílící konkurenci, kterou pro něj představují nově spuštěné streamovací služby od tradičních zábavních společností. Vliv na celkový počet předplatitelů má ale také masivní sdílení přístupových hesel, dále vysoká inflace a přetrvávající invaze ruských vojsk na Ukrajinu. Netflix kvůli ní opouští ruský trh.

Ve snaze přilákat nové zákazníky Netflix například zvýšil výdaje na nové produkty, hlavně na původní televizní tvorbu. Aby ji mohl zaplatit, zvýšil cenu své služby. Firma uvedla, že cenové změny jí pomáhají zvýšit výnosy, ale že jsou za uplynulé čtvrtletí z velké části zodpovědné za úbytek zhruba 600.000 předplatitelů ve Spojených státech a Kanadě.

Levnější předplatné podpořené reklamou by mohlo Netflixu pomoci udržet si tu část zákazníků, kterým záleží na ceně. Zároveň by to mohla být pro Netflix nová možnost, jak si zajistit další příjmy.

"Je jasné, že službě Hulu to tak funguje. Dělá to i Disney a dělali to tak i v HBO," připustil podle serveru CNBC Hastings. "Myslím, že se nedá moc pochybovat o tom, že to tak jde," dodal.