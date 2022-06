Netflix plánuje novou reality show inspirovanou Hrou na oliheň

Los Gatos (USA) - Streamovací služba Netflix plánuje natáčet novou reality show inspirovanou populárním jihokorejským seriálem Hra na oliheň. Na rozdíl od seriálu ale v chystaném pořadu nebudou soutěžící riskovat život a budou mít šanci vyhrát 4,56 milionu dolarů (asi 108 milionů korun), napsal web stanice BBC.

Desetidílná série s názvem "Squid game: The Challenge" (Hra na oliheň: Výzva) se začne natáčet v roce 2023 a do výběrového řízení do soutěže s "největší jednorázovou výhrou v historii reality show" se může přihlásit každý člověk starší 21 let, který mluví anglicky.

"Soutěžící budou procházet hrami inspirovanými původním seriálem společně s několika novými překvapeními. Jejich povahy, strategie a spojenectví mezi nimi projdou zkouškami," stojí v prohlášení společnosti Netflix.

Původní Hra na oliheň je jihokorejský dramatický seriál, sledující příběh hluboce zadlužených lidí, kteří mezi sebou soutěží v dětských hrách o ohromnou finanční cenu. Pokud jsou ze soutěže vyřazeni, zemřou.

Hra na oliheň je na prvním místě žebříčku popularity Netflixu. V prvních 28 dnech od odvysílání prvního dílu seriál vidělo 111 milionů lidí. Netflix již dříve tento týden oznámil, že chystá druhou řadu tohoto populárního seriálu.

Netflix čelí tlaku konkurenčních streamovacích společností. V dubnu oznámil, že zaznamenal pokles v počtu odběratelů a předpověděl, že tento trend bude nějakou dobu pokračovat.

Tyto faktory společně s odchodem Netflixu z Ruska způsobily pokles hodnoty společnosti na trhu o 50 miliard dolarů (asi 1,12 bilionu korun).