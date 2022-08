Netflix je stále nejpoužívanější placenou televizní službou v Česku

Praha - Streamovací služba Netflix zůstává v Česku nejoblíbenější placenou televizní službou s podílem okolo 37 procent. Následuje HBO Max s pětinovým podílem, zhruba deset procent patří platformě Voyo. Do čísel bude stále více promlouvat Disney+, který je českým divákům k dispozici od poloviny června. Vyplývá to z údajů distribučních firem. Netflix v tuzemsku funguje od roku 2016, česká verze webu Netflixu a vybraných filmů z nabídky je v provozu od roku 2019.

Nadcházející sezona přináší pro Netflix podle mediální expertky Eriky Luzsiczy výzvy v podobě posilující konkurence a rostoucí inflace. "Například Disney+, který letos vstoupil do Česka, už hlásí, že má celosvětově více předplatitelů než tahoun trhu Netflix. V České republice to nebude mít úplně jednoduché, protože zdejší publikum je jednak konzervativnější a hlavně citlivější na cenu," uvedla.

V souvislosti s rostoucí inflací a ekonomickým ochlazením se podle Luzsiczy dá očekávat, že část diváků streamovacích služeb bude předplatné rušit. "Výhledově proto do celkových statistik může nejvíce promluvit reklamou podpořené předplatné. To by mohlo dobře fungovat i v tuzemsku, řekla dále. Dodala, že boj o diváky se přesune od nabídky zpět k ceně, potažmo k tomu, kdo nabídne výhodnější podmínky právě třeba díky reklamě ve vysílání.

Původně streamovací společnosti typu Netflix, HBO Max nebo Apple TV+ v posledních letech začaly samy vytvářet video obsah, tedy natáčet filmy a seriály, čímž zcela změnily podobu audiovizuálního průmyslu. Souvisí s tím také odklon od lineárního sledování televizního programu, kdy divák sleduje to, co televize vysílá, v čase, kdy televize chce, k nelineárnímu sledování, tedy k videu na vyžádání v čase, který si divák vybere.

Pobídky zahraničním filmovým štábům, tedy vrácení peněz, které v dané zemi utratí, poskytují více než tři desítky států. Česká republika má tuto sumu určenou na 20 procent, mnohé země v Evropě i mimo ni vratky zvyšují i přes 30 procent. Přesto americké i další produkce Česko vyhledávají. "Jezdíme tam, kde mají i něco navíc. Tady jsou báječné stavby, lokace, vybavená studia. Vedle Británie tady jsou nejlepší filmové štáby v Evropě," řekl před časem na pražské konferenci Film jako byznys producent Kevan Van Thompson.

Netflix v ČR natáčel seriál Dopis pro krále, Armádu lupičů, Vyproštění 2, Kosmonauta z Čech nebo akční hit The Gray Man. Jen loni zde štáby Netflixu strávily 120 natáčecích dní, v tomto trendu hodlá pokračovat i dále, uvedla společnost dříve.