Varšava - Další napětí do polsko-izraelských vztahů vneslo údajné vyjádření izraelského premiéra Benjamina Netanjahua ve Varšavě, že Poláci za druhé světové války pomáhali nacistům zabíjet Židy. Polsko kvůli tomu začalo uvažovat i o tom, že zruší svoji účast na summitu visegrádské čtyřky (V4) v Izraeli. To, že by Netanjahu polský národ obviňoval z podílu na holokaustu, ale popřela velvyslankyně Izraele ve Varšavě. Obě strany se nyní začínají klonit k tomu, že spor způsobila chybná interpretace Netanjahuova vyjádření.

Předseda izraelské vlády, který se ve Varšavě účastnil konference o Blízkém východu, se podle serveru Haarec vyjadřoval v souvislosti s diplomatickou krizí, kterou nedávno vyvolal polský zákon, hrozící až tříletým vězením za připisování polskému národu spoluviny za nacistické zločiny. Kvůli pobouření Izraele a USA byly tresty nakonec ze zákona vypuštěny a Netanjahu ve Varšavě prý uvedl, že neví o nikom, kdo by byl souzen za tvrzení, že Poláci spolupracovali s nacisty. Podle listu The Jerusalem Post premiér řekl, že Poláci za války pomáhali Němcům zabíjet Židy a že je to známý fakt.

Polský prezident Andrzej Duda krátce po půlnoci na twitteru napsal, že pokud vyjádření premiéra Netanjahua zněla tak, jak uvádějí média, není Izrael vhodným místem pro konání summitu V4. Schůzka představitelů Česka, Slovenska, Maďarska a Polska s izraelskými partnery je naplánovaná na 18. 19. února do Jeruzaléma. Duda navrhl, že by se mohla přesunout do jeho rezidence v městečku Visla nedaleko hranic se Slovenskem a Českem.

Kvůli tvrzení listu Jerusalem Post se na šéfa zahraničního odboru kanceláře šéfa polského kabinetu obrátila velvyslankyně Izraele ve Varšavě Anna Azariová. "Prosím, vyřiďte úřadu premiéra Morawieckého, že informace Jerusalem Post o výroku premiéra Netanjahua jsou nepravdivé. Byla jsem na premiérově brífinku a neříkal, že polský národ kolaboroval s nacisty, ale jen to, že nikdo nemusel k soudu za to, že se zmiňoval o Polácích, kteří s nimi spolupracovali," napsala velvyslankyně ve zprávě, již kancelář premiéra dala k dispozici polské agentuře PAP. Dodala, že v této souvislosti Netanjahu nemluvil o "polském národu" a že předseda vlády "netrpělivě čeká na setkání s premiérem Morawieckým příští týden". Napsala také, že The Jerusalem Post původní článek změnil.

"Dostali jsme od izraelské strany oficiální vysvětlení údajného citátu výroku izraelského premiéra; vypadá to, že článek v The Jerusalem Post je příkladem škodlivé novinářské manipulace," napsal dnes ráno na twitteru Krzysztof Szczerski, ředitel kanceláře prezidenta Andrzeje Dudy. "Je dobře, že se to po našich intervencích vysvětlilo," uvedl také.

Už dříve mluvčí vládní strany Právo a spravedlnost Beata Mazureková avizovala, že k odpovědnosti za holokaust se v nejbližší době vyjádří usnesením polští poslanci.

Opoziční list Gazeta Wyborcza si klade otázku, zda se znovu rozpoutá konflikt s Izraelem o historii, který se již zdál být zažehnán. Připomněl, že Netanjahu, obviňovaný z korupce, nemá jisté, že se po volbách udrží u moci, a tak se mohl slovy o polské kolaboraci obracet na pravicové voliče. Podle listu jde ale o úder, který zasáhl i premiéra Mateusze Morawieckého a ministra zahraničí Jacka Czaputowicze. Sotva se totiž dá tvrdit, že by uspěli v snaze dohodnout se s Izraelem, a sotva lze za úspěch považovat konferenci o Blízkém východu, když v kuloárech zní tak vážná obvinění. A k tomu ještě americký ministr zahraničí Mike Pompeo vyzval Polsko, aby urovnalo spory ohledně reprivatizace někdejšího židovského majetku.

Summit V4 v Jeruzalému má být první návštěvou polského premiéra v Izraeli od novelizace sporného zákona. Izraelská média očekávala kontroverze spíše okolo maďarského premiéra Viktora Orbána, jehož některé výroky kritici z řad izraelské opozice interpretovali jako antisemitské.