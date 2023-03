Netanjahuův projev k soudní reformě byl odložen, odbory ohlásily stávku

Tel Aviv - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se podle několika izraelských médií dnes chystal oznámit, že zastavuje prosazování kontroverzní soudní reformy, napsal web The Times of Israel (TOI). Kdy promluví k veřejnosti, ovšem v tuto chvíli není jasné. Podle izraelského 12. televizního kanálu plánovaný projev odložil poté, co jej koaliční spojenec přesvědčoval, aby od reformy neustupoval. Izraelský odborový svaz mezitím na protest proti reformě svolal generální stávku. Vzápětí byly vůli tomu pozastaveny odlety z telavivského Ben Gurionova mezinárodního letiště.

Brzy ráno prezident Jicchak Herzog Netanjahua opět vyzval, aby od prosazení sporné soudní reformy ustoupil. Později dopoledne Netanjahuova koaliční vláda, v níž jsou náboženské a nacionalistické strany, v parlamentu ustála hlasování o důvěře, které na protest proti reformě svolala opozice. Její návrh neprošel v poměru 59 ku 53 hlasům.

Na dnešních 14:00 (13:00 SELČ) svolali lídři protestů proti reformě demonstraci před sídlem parlamentu. Vlaky směřující do Jeruzaléma jsou nyní plné demonstrantů, mnozí z nich podle TOI uvedli, že dostali v práci volno, aby mohli přijet na demonstraci.

Reforma soudnictví, která by koalici poskytla kontrolu nad jmenováním soudců nejvyššího soudu a umožnila vládě přehlasovat soudní rozhodnutí s prostou parlamentní většinou, vyvolává již několik týdnů masové protesty. Odpůrci návrhu tvrdí, že povede k oslabení demokracie. Zastánci reformy naopak tvrdí, že změny jsou nutné k omezení aktivistických soudců, kteří podle nich zasahují do politiky. Napětí v ulicích se v neděli vystupňovalo poté, co Netanjahu odvolal ministra obrany Joava Galanta, který v sobotu jeho reformní plány kritizoval.

Izraelský parlamentní výbor pro ústavu, právo a spravedlnost dnes ráno dal zelenou návrhu zákona o jmenování soudců. O finálním schválení se tak nyní bude hlasovat na plénu. Výbor během dnešního zasedání opustilo několik opozičních poslanců.

Všechny zprávy, podle nichž by Netanjahu mohl oznámit pozastavení kontroverzní soudní reformy, se odvolávají na "zdroje blízké premiérovi". Za jakých podmínek by tak mohl učinit, není v tuto chvíli jasné. Podle listu The Times of Israel Netanjahu na dnešní ráno plánovaný projev k veřejnosti odložil, protože mu krajně pravicové strany v koalici hrozí, že nechají padnout vládu, pokud od reformy upustí.

Šéf izraelského odborového svazu Histadrut, Arnon Bar-David ráno podle očekávání apeloval na Netanjahua, aby schvalování reformy zastavil a svolal generální stávku. "Vraťte zemi zdravý rozum. Pokud dnes na tiskové konferenci neoznámíte, že jste změnil názor, budeme stávkovat," uvedl Bar-David. Histadrut zastupuje více než 700.000 zaměstnanců ve zdravotnictví, dopravě a bankovnictví a v mnoha dalších oborech, stávka by tak mohla paralyzovat značnou část izraelské ekonomiky. Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že respektuje právo na protest; očekává se, že neodkladnou zdravotní péči stávka neovlivní. Od dnešního poledne se podle TOI zavřou velká nákupní střediska, zavřeny budou rovněž školky. Zavření svých provozoven v Izraeli kvůli stávce podle agentury Reuters oznámil také provozovatel restaurací rychlého občerstvení McDonald's.

Lídr izraelské opozice Jair Lapid vyzval Netanjahua, aby ministra obrany Galanta vrátil do funkce a zastavil soudní reformu."Galant byl odvolán z jediného důvodu - mluvil pravdu. Nevyhrožoval, nedával ultimátum, ale varoval před zhroucením lidové armády tváří v tvář vládě, která se snaží odmítnout realitu," řekl Lapid. "V současné době si Izrael nemůže vzhledem k rizikům ve všech oblastech dovolit změnu ministra obrany. Nikdy jsme nebyli blíže rozpadu," dodal.

Policie v Tel Avivu vodními děly rozehnala masivní protivládní protesty

Izraelská policie dnes po několika hodinách masivních protestů v centru Tel Avivu rozehnala vodními děly demonstraci, která blokovala hlavní silniční tah. Premiér Benjamin Netanjahu a šéf ultraortodoxního uskupení Šas Arje Deri v noci na dnešek připustili, že by mohli pozastavit prosazování reformy justice, která vyvolala nepokoje v ulicích. Vláda by měla jednat o zastavení reformy od ranních hodin, píše server The Times od Israel. V Spojené státy jsou událostmi v Izraeli hluboce znepokojeny a vidí naléhavou potřebu kompromisu, uvedl Bílý dům v prohlášení.

Masivní demonstrace, kterých se účastní statisíce lidí, se po celém Izraeli konají již několik týdnů. Vyvolal je Netanjuhuův plán na reformu soudnictví. Napětí v ulicích se v neděli vystupňovalo poté, co Netanjahu odvolal ministra obrany Joava Galanta, který v sobotu jeho reformní plány kritizoval.

Policie dnes dostala příkaz rozehnat dav v centru metropole, desítky strážců zákona postupovaly proti davu, podporu jim dělala i těžká technika a jezdci na koních. Silnici se podařilo vyklidit během několika minut, zůstaly na ní ale odstavená auta a odpad po demonstrantech. Podle stanice Channel 12 většina účastníků prostor vyklidila dobrovolně, stačila k tomu pohrůžka použití vodních děl.

Podle neověřených údajů stanice Channel 12 v noci na dnešek po celé Izraeli proti reformě demonstrovalo zhruba 600.000 až 700.000 lidí. Times of Israel píší také o četných ohních, kteří lidé zapalovali na ulicích.

Uprostřed bezprecedentních protestů se několik zákonodárců a ministrů Netanjahuovy strany Likud připojilo ke Gallantově výzvě k zastavení legislativního procesu revize soudnictví, píše list Haarec. Podle zpráv izraelských médií je mezi nimi i Ron Dermer, ministr pro strategické záležitosti a jeden z nejbližších Netanjahuových spojenců. Krajně pravicový ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir naopak trvá na tom, aby Kneset o reformě dnes hlasoval.

Národní rada studentů a mládeže, zastupující studenty středních škol a gymnázií, vyhlásila od dnešního rána celostátní stávku. Připojila se tak s několika vysokým školám, které kvůli nesouhlasu s reformou podnikly obdobný krok. Několik starostů a regionálních představitelů vyhlásilo protestní hladovku.

"Zásadní změny demokratického systému by měly být prováděny s co nejširší podporou obyvatelstva. Nadále důrazně vyzýváme izraelské představitele, aby co nejdříve nalezli kompromis. Jsme přesvědčeni, že je to nejlepší cesta vpřed pro Izrael a všechny jeho občany. Podpora Spojených států izraelské bezpečnosti a demokracii zůstává i nadále neochvějná," uvedl Bílý dům v prohlášení.

Izraelské demonstranty podpořil i americký židovský demokratický senátor za Havaj Brian Schatz. "Jsem solidární se všemi Izraelci, kteří pokojně vyjadřují své rozhořčení. To, co Bibi (přezdívka Netanjahua) dělá, je znepokojivé, děsivé a nebezpečné pro vztahy mezi našimi zeměmi," uvedl Schatz v příspěvku na twitteru.

Americká poslankyně Elissa Slotkinová, která patří mezi klíčové demokratické zastánce Izraele ve Sněmovně reprezentantů, vyzvala premiéra Netanjahua, aby vyslyšel "drtivý odpor veřejnosti proti těmto plánovaným změnám. Pokračování v nastoupené cestě je neudržitelné, jak jasně ukázaly události tohoto víkendu," uvedla Slotkinová podle listu Haarec.

Prezident Herzog opětovně vyzval ke zrušení soudní reformy

Izraelský prezident Jicchak Herzog dnes ráno opětovně vyzval premiéra Benjamina Netanjahua, aby ustoupil od prosazení sporné soudní reformy. Představitele vlády i opozice v příspěvku na twitteru vybídl k odpovědnosti. Izrael má za sebou noc plnou protestů, které vyvolalo odvolání ministra obrany Joava Galanta. Lídři protestů na dnešní odpoledne svolali masivní demonstraci před izraelským parlamentem, začít má ve 14:00 místního času (13:00 SEČ).

"V zájmu jednoty lidu Izraele, v zájmu odpovědnosti vás vyzývám, abyste okamžitě zastavili legislativní proces," napsal Herzog. "Hluboké znepokojení obklopuje celý národ. Bezpečnost, ekonomika, společnost – to vše je ohroženo," uvedl prezident a dodal, že dění v zemi teď sleduje celý národ, ale také celý svět.

Na dnešních 14:00 (13:00 SEČ) svolali lídři protestů demonstraci před sídlem parlamentu. Svážet na ni plánují demonstranty z různých částí Izraele. Hnutí, které zastřešuje řadu protestních skupin, rovněž požaduje, aby byl odvolaný ministr obrany Galant navrácen do funkce. Exministr mezitím dnes dorazil do parlamentu, kde podle listu The Times of Israel jedná ve výboru o možných dopadech reformy na bezpečnost země.

Herzog vyzval vládu ke zrušení reformy už před dvěma týdny a předložil tehdy vlastní kompromisní návrh, který Netanjahu odmítl. Herzog při oznámení návrhu vyjádřil obavy z občanské války, a to vzhledem k tomu, jaké vášně vláda, v níž jsou i krajně pravicové a ultraortodoxní strany, v posledních týdnech vzbuzuje.