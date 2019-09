Netanjahuův Likud získal zřejmě o křeslo méně než Modrá a bílá

Jeruzalém - Centristická koalice Modrá a bílá někdejšího náčelníka generálního štábu izraelské armády Bennyho Gance v úterních izraelských parlamentních volbách získala 32 křesel, pravicový Likud premiéra Benjamina Netanjahua 31 mandátů. S odvoláním na údaje zveřejněné volební komisí po sečtení 89,8 procenta hlasů o tom informoval izraelský list The Times of Israel. Izrael tak zřejmě čekají náročná koaliční vyjednávání.

Deník totiž zároveň spočetl, že středolevicovo-arabský blok kolem Modré a bílé je schopen získat 56 křesel, zatímco pravicovo-náboženská uskupení kolem Likudu budou mít k dispozici o jednoho poslance méně. Budoucí premiér však v parlamentu potřebuje s koaličními partnery získat většinu v podobě 61 ze 120 křesel.

Sjednocená arabská kandidátka je podle dosud sečtených hlasů na třetím místě se 13 křesly, shodně po devíti mandátech získaly strany Izrael je náš domov a ultraortodoxní Šas. Aškenázský náboženský blok Jednotný judaismus dosáhl na osm křesel, koalice Pravice na sedm, středo-levicová koalice Strany práce a centristické strany Most získala šest křesel a levicová koalice Demokratický svaz pět poslanců.

Dosud sečtené výsledky nejsou konečné, jelikož ještě nebyly kromě části hlasů arabských Izraelců spočítány hlasy vojáků, diplomatů a pacientů v nemocnicích. Zároveň ale současné rozložení naznačuje, že bude pokračovat patová situace z voleb, které se uskutečnily dubnu a po kterých nebyl Netanjahu schopen sestavit koalici.

List The Times of Israel předpověděl, že ani jedna ze stran nebude schopna vytvořit vládu bez devíti poslanců nacionalistické sekulární strany Izrael je náš domov někdejšího ministra obrany Avigdora Liebermana.

Lieberman, který se roku 1958 narodil v metropoli někdejšího sovětského Moldavska Kišiněvě, se ale už nechal slyšet, že bude prosazovat širší koalici obou hlavních stran. "Je tu jediná možnost: široká vláda jednoty," řekl Lieberman novinářům dnes ráno. Lieberman zároveň již dříve vyloučil vypsání dalších voleb a odmítl, že by jeho uskupení šlo do koalice s arabskými či ultraortodoxními židovskými stranami. Už po dubnových volbách Lieberman odmítl do kabinetu vstoupit bez záruky přijetí branného zákona, který měl zavést povinnou vojenskou službu i pro členy ultraortodoxní komunity, což Netanjahu odmítl.

Modrá a bílá zároveň už dříve odmítla být ve vládě vedené Netanjahuem, kterému hrozí obžalování z korupce. Naopak Netanjahu by se zřejmě nechtěl podílet na vládě, v níž by nebyl premiérem.

Prezident Reuven Rivlin nyní bude muset rozhodnout, koho pověří sestavením kabinetu. Obvykle jím je šéf nejsilnějšího politického uskupení. V nadcházejících týdnech se očekávají náročná koaliční vyjednávání. Prezident ale uvedl, že udělá vše co bude moci, aby se země vyhnula vyhlášení dalších předčasných voleb.