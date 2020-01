Netanjahu v Moskvě obhajoval mírový plán USA

Moskva - Nový mírový plán, který tento týden zveřejnil Washington, je "jedinečná příležitost" vyřešit izraelsko-palestinský konflikt. Na dnešním setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem to řekl izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Podle ruské agentury TASS nabídl Putinovi projednání návrhu, který USA i Netanjahu označují za "dohodu století". Palestinci ji odmítli jako plán, který zohledňuje výhradně zájem Izraele. Prezident Miloš Zeman Trumpův mírový plán vítá. Je to podle něj po dlouhé době konkrétní plán, o kterém je možné jednat. Na twitteru to dnes uvedl jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Dodal, že Zeman podporuje myšlenku Jeruzaléma jako jednotného hlavního města Izraele.

"Jste první politik, s nímž o 'dohodě století' (amerického prezidenta) Donalda Trumpa mluvím. Myslím, že je to možná jedinečná příležitost, a chci o tom s vámi mluvit a samozřejmě si vyslechnout váš názor," sdělil Netanjahu Putinovi.

Člen izraelské delegace, jehož citovala TASS, po setkání řekl, že to byla "dlouhá, podrobná a zásadní diskuse o detailech 'dohody století' a jejího regionálního dopadu". Kromě toho podle tohoto zdroje oba politici jednali o vývoji v Sýrii a nezbytnosti koordinovat v tomto ohledu postup Ruska a Izraele.

Netanjahu ruskému prezidentovi dále poděkoval za jeho účast na nedávném fóru o holokaustu pořádaném v Izraeli k výročí osvobození vyhlazovacího tábora v Osvětimi.

Putin oplátkou ocenil Netanjahua za to, že byl v Jeruzalémě postaven památník věnovaný památce obětí obléhání někdejšího Leningradu. "Je to velmi důstojný památník, je postavený na úžasném místě a obřad při jeho odhalení byl velmi dojemný," prohlásil Putin, který se odhalení pomníku 23. ledna zúčastnil.

K jednání s Netanjahuem řekl, že se Rusku a Izraeli "podařilo pokročit v mnoha bilaterálních tématech". "Naše bilaterální vztahy se rozvíjejí na poli hospodářském i humanitárním," prohlásil prezident.

Ruští politici zatím detailně Trumpův plán nekomentovali. Moskva vyzývá k přímým izraelsko-palestinským rozhovorům a k dosažení vzájemně přijatelného kompromisu. Jednou z výhrad k Trumpovu plánu je fakt, že u jeho vyjednání nebyla palestinská strana.

Netanjahu v Moskvě Putinovi "ve jménu celého Izraele" poděkoval za to, že omilostnil Izraelku Naamu Issacharovou, která byla v Rusku loni odsouzena k více než sedmiletému trestu za drogový delikt. Putin v omilostňujícím dekretu uvedl, že jej uděluje z humanitárních důvodů. Izraelka dnes opustila vězení. "Vztahy mezi Izraelem a Ruskem nikdy nebyly lepší," prohlásil premiér.

Po jednání s Netanjahuem Putin řekl, že milost udělil kvůli matce mladé Izraelky, je prý podle něj ale třeba uvědomit si, že žena spáchala zločin. "Přeji jí a její rodině to nejlepší," dodal Putin.

Issacharová má i americké občanství a podle izraelských médií se jedná o Putinovo gesto dobré vůle vůči USA. Izraelské oficiální zdroje také tvrdí, že Izrael za tuto dohodu Moskvě nic neposkytl jako protihodnotu. Podle médií ale Rusko Izrael požádalo o předání kontroly nad jedním objektem pravoslavné církve poblíž Chrámu Božího hrobu v jeruzalémském Starém městě.

Issacharová se na letišti setkala s matkou a obě pak nastoupily s Netanjahuem a jeho manželkou do premiérova letadla. "Je to sen, který se stal skutečností," řekla Jaffa Issacharová, matka osvobozené dívky, izraelským novinářům. "Jsme nadšeni, že vás vidíme. Teď se vracíte domů," uvítal krajanku Netanjahu a prohlásil: "Jeďme domů, jeďme domů." Izraelská média soudí, že to, že pomohl dostat Issacharovou z vězení, využije v kampani před březnovými volbami.