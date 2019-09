Netanjahu slíbil anexi části Západního břehu, pokud vyhraje volby

Tel Aviv - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu řekl, že je připraven anektovat strategicky významnou část okupovaného Západního břehu Jordánu, pokud jeho strana Likud vyhraje příští týden volby. Na Západním břehu má přitom vzniknout palestinský stát. Palestina zareagovala na premiérova slova oznámením, že takový plán považuje za válečný zločin. Parlamentní volby se v Izraeli uskuteční 17. září, letos to budou už druhé předčasné volby.

"Dnes oznamuji svůj záměr uplatnit s budoucí vládou svrchovanost Izraele nad Jordánským údolím a severní částí Mrtvého moře," řekl Netanjahu na tiskové konferenci u Tel Avivu. Doplnil, že po zveřejnění amerického mírového plánu pro Blízký východ hodlá Izrael postavit další židovské osady, uvedla agentura Reuters.

Pokud by svůj dnešní slib Netanjahu po volbách splnil, zničilo by to podle vysoce postavené členky Organizace pro osvobození Palestiny (OOP) Hanán Ašrávíové "jakoukoliv šanci na mír". "Je to zjevné porušení mezinárodního práva, je to očividná krádež území, je to etnická čistka. Nejenže to ničí řešení v podobě dvou států, ničí to i jakoukoliv šanci na mír," citovala Ašrávíovou agentura AFP.

Spojené státy nedávno oznámily, že zveřejní dlouho očekávanou politickou část svého izraelsko-palestinského mírového plánu po volbách v Izraeli. Vypracováním mírového plánu pověřil americký prezident Donald Trump svého zetě a poradce Jareda Kushnera. Ten na konci června představil ekonomickou část návrhu. Izrael se k plánu staví otevřeně, ale palestinské vedení dokument považuje za pokus vnutit Palestincům proizraelské řešení.

Podle izraelského webu The Times of Israel dnes Netanjahu také řekl, že hodlá v budoucnu anektovat všechny židovské osady na Západním břehu Jordánu. "Toto je demokracie. Neudělám nic bez jasného mandátu. Takže vás žádám o mandát, abych učinil toto, což už má širokou podporu. Abychom konečně definovali permanentní hranice Izraele a zajistili, že se Judea a Samaří (biblická označení pro území dnes známá jako Západní břeh Jordánu) nepromění v Gazu," řekl Netanjahu.

Někdejší izraelský ministr obrany Avigdor Lieberman označil Netanjahuův výrok za směšný. "Dramatické oznámení," napsal Lieberman na twitteru a připojil dva smajlíky. Podobně se vyjádřil také lídr opozice Benny Ganc.

Západní břeh Jordánu a východní část Jeruzaléma obsadil Izrael za války v roce 1967. Tato území mají spolu s Pásmem Gazy tvořit budoucí palestinský stát, o jehož vznik Palestinci dlouhodobě usilují. Oblast je v současnosti domovem zhruba 600.000 izraelských Židů.

Osady na okupovaném území Palestinci označují za nelegální a zcela v rozporu s možností vytvořit dva státy. Stejné stanovisko zaujímá i značná část mezinárodního společenství. Izrael tvrdí, že osidluje historická území, kde Židé vždy žili.