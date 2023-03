Netanjahu po jednání s Austinem odletěl do Říma, protesty pokračují

Jeruzalém/Tel Aviv - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dnes odpoledne odletěl do Říma poté, co se na Ben Gurionově letišti setkal s americkým ministrem obrany Lloydem Austinem. Ten mimo jiné vyzval ke zklidnění napětí na okupovaném Západním břehu Jordánu. Netanjahuův odlet se snažili narušit demonstranti, kteří v Izraeli od začátku roku protestují proti reformě soudnictví, která podle nich povede k erozi demokracie. Příjezd k letišti zablokovali desítkami vozidel.

Netanjahuův odlet do Itálie byl kvůli protestům odložen, na letiště byl z Jeruzaléma přepraven vrtulníkem. Dnešní pokračování už dva měsíce trvajících protivládních protestů účastníci nazvali "dnem odporu proti diktatuře". Policie od rána zatkla v různých částech Izraele nejméně 15 lidí, kteří se účastnili demonstrací.

Americký ministr obrany Austin kvůli manifestacím do Izraele přiletěl o den později, než bylo v plánu, uvedla agentura Reuters. S Netanjahuem jednal na letišti více než hodinu.

"Spojené státy se důrazně staví proti jakýmkoli činům, které by mohly vyvolat větší nejistotu, včetně rozšiřování osad a podněcující rétoriky," řekl Austin novinářům na tiskové konferenci se svým izraelským protějškem Joavem Galantem. "Znepokojuje nás zejména násilí ze strany osadníků vůči Palestincům," dodal. Zároveň vyzval palestinské vedení, aby bojovalo proti terorismu a obnovilo bezpečnostní koordinaci s Izraelem. Austin také odkázal na kontroverzní izraelskou reformu, když zdůraznil, že "nezávislý soudní systém je důležitou součástí demokracie".

Izraelský ministr obrany řekl, Izrael usiluje o stabilitu a bezpečnost na Západním břehu Jordánu a snaží se také zlepšit "blahobyt palestinského lidu". "Nikdy by to však nemělo být na úkor života jediného občana Izraele," dodal.

"Izrael je na pokraji toho, aby se stal autokratickou zemí. Současná vláda se snaží zničit naši demokracii a vlastně zničit celou zemi," řekl v rozhovoru s agenturou AP Savion Or, který je jedním z tisíců účastníků protestů v Tel Avivu.

Navrhovaná reforma by vládě dala větší vliv na jmenování soudců a omezila by pravomoce nejvyššího soudu. Nesouhlas s návrhem vyjádřila opozice, řada expertů, vojáků izraelské armády v záloze a také současný prezident Jicchak Herzog. Netanjahuův kabinet navzdory kritice v únoru zahájil schvalování reformy.

"Jsem opravdu zděšena z toho, co se tady teď děje, a to nejmenší, co mohu udělat, je jít ven a vyjádřit svůj názor," uvedla další z protestujících v Tel Avivu, která se představila jako Lior Gabrielová. Proti demonstrantům v Tel Avivu minulý týden zasáhla policie i vodními děly a zábleskovými granáty, několik lidí zatkla.

Desítky zemědělců a členů kibuců dnes rovněž traktory zpomalili nebo přímo zablokovali dopravu na silnicích na severu země u měst Haifa a Kirjat Šmona, osady Nahalal a přístavu Akko. Další protestující v Jeruzalémě zabarikádovali kanceláře konzervativního think-tanku Kohelet Forum, který se na přípravě změn v soudnictví podílel. U Haify se pokusila malá flotila paddleboardů a kajaků uzavřít hlavní námořní trasu.

Demonstrace v Izraeli začaly v lednu. Koncem prosince nastoupila nová Netanjahuova vláda, v níž jsou i krajně pravicové a ultraortodoxní strany. Po oznámení návrhu reformy soudnictví se manifestace rozšířily z Tel Avivu i do některých dalších měst, včetně Jeruzaléma. Krajně pravicový ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir označil protestující za anarchisty a vyzval k tvrdému zásahu proti nim.

V Itálii má Netanjahu naplánované setkání také s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou, v jejíž vládě jsou i dvě krajně pravicové strany, včetně té její. Podle izraelské rozhlasové stanice Kan se proti Netanjahuově vládě chystají demonstrovat rovněž Izraelci v Itálii během jeho pobytu v Římě.

Izraelský prezident Herzog vyzval ke zrušení návrhu soudní reformy

Izraelský prezident Jicchak Herzog dnes vyzval vládu premiéra Benjamina Netanjahua, aby zrušila kontroverzní návrh soudní reformy, který v zemi vyvolal rozsáhlé protesty. Informuje o tom agentura Reuters.

Navrhovaná reforma by vládě dala větší vliv na jmenování soudců a omezila by pravomoce nejvyššího soudu. Nesouhlas s návrhem kromě prezidenta vyjádřila opozice, řada expertů, vojáků izraelské armády v záloze a také mnoho Izraelců, kteří se od začátku roku účastní velkých demonstrací v Tel Avivu i jinde v Izraeli. Netanjahuův kabinet navzdory kritice v únoru zahájil schvalování reformy.

"Nevzdám se - zaplatím jakoukoli cenu za nalezení řešení," uvedl Herzog v televizním projevu v hlavním vysílacím čase. Premiér Netanjahu dnes odpoledne odletěl do Říma, ačkoliv mu v tom někteří demonstranti chtěli zablokováním příjezdu na letiště zabránit.

Současný návrh reformy je podle prezidenta "třeba zavrhnout teď a provždy". Tyto návrhy zákonů jsou "špatné, šikanózní a ohrožují naše demokratické základy. Musí být okamžitě nahrazeny jiným, dohodnutým plánem," uvedl podle listu The Times of Israel (TOI) Herzog.

Prezident rovněž upozornil, že na řešení pracuje již deset týdnů. Veřejnost by podle něj neměla věřit zprávám o tom, že byl nalezen kompromis, pokud to sám nepotvrdí. Podle prezidenta se zatím podařilo vyjednat dost na to, "aby bylo možné opustit tuto současnou legislativu" a pracovat na dohodnutém kompromisu. Prezident v této souvislosti podle TOI uvedl, že koaliční a opoziční zákonodárci musejí dát starnou svá ega a začít hned spolupracovat.