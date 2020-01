Netanjahu: Palestinské hlavní město bude v Abú Dísu

Washington - Donald Trump dnes v Bílém domě představil svůj mírový plán pro Blízký východ, který podle něj nabízí realistické řešení v podobě dvou států, tedy vytvoření nezávislé Palestiny po boku Izraele. Americký prezident ale zároveň řekl, že Jeruzalém zůstane nedělitelným hlavním městem Izraele, což odporuje palestinským představám. Posléze ovšem doplnil, že hlavní město palestinského státu má být ve východním Jeruzalému, a dodal, že USA tam otevřou velvyslanectví. Podle Trumpa je to poprvé, co Izrael souhlasil se zveřejněním návrhu a mapy pro izraelsko-palestinský mírový plán. Americký mírový plán pro Blízký východ počítá s tím, že hlavní město palestinského státu bude v Abú Dísu. Podle agentury Reuters to dnes řekl izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Abú Dís je palestinská vesnice přiléhající k Jeruzalému.

Izrael podle Trumpa dělá kroky, které mají umožnit přistoupení k plánu. Prezident přitom dodal, že Palestinci si zaslouží lepší život. Zároveň řekl, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu mu sdělil, že řešení musí být výsledkem přímých rozhovorů. Plán čítající 80 stran Trump označil za dosud "nejpodrobnější".

"Izrael dnes dělá velký krok směrem k míru. Mladí lidé napříč Blízkým východem jsou připraveni na nadějnější budoucnost a vlády napříč regionem si uvědomují, že terorismus a islámský extremismus je společným nepřítelem," řekl Trump na tiskové konferenci ve Washingtonu po boku Netanjahua. Palestinští představitelé se prezentace blízkovýchodního plánu v Bílém domě nezúčastnili.

Trump vzkázal předsedovi palestinské samosprávy Mahmúdu Abbásovi, že Spojené státy a další země budou pomáhat na každém kroku, pokud Abbás zvolí cestu míru. Prezident rovněž poděkoval za podporu v otázce mírového plánu Ománu, Bahrajnu a Spojeným arabským emirátům, které dnes v Bílém domě zastupovali jejich velvyslanci.

Trump řekl, že podle plánu nedělitelným hlavním městem Izraele zůstane Jeruzalém. Zároveň ale řekl, že východní Jeruzalém má být hlavním městem palestinského státu. V důsledku plánu se podle Trumpa "palestinské území více než zdvojnásobí a zajištěno bude také palestinské hlavní město ve východním Jeruzalémě, kde Amerika hrdě otevře ambasádu". "Dnešní dohoda je historickou šancí pro Palestince, aby konečně získali nezávislý stát. Po 70 letech, kdy byl zaznamenán jen malý pokrok, by to mohla být poslední šance, jakou kdy budou mít," dodal. Zároveň řekl, že plán bude záviset na palestinském odmítnutí terorismu. Žádní Palestinci ani Izraelci nemají být vystěhováni; plán podle prezidenta také nepředstavuje žádné rostoucí bezpečnostní riziko pro Izrael. "Nedopustíme návrat k době krveprolévání, bombových útoků v autobusech, útoků v nočních klubech a neustálému teroru," zdůraznil Trump.

Jeruzalém je nejožehavějším bodem izraelsko-palestinského konfliktu. Palestinci si převážně arabsky mluvící východní část města, kterou Izrael v roce 1967 obsadil a později anektoval, nárokují jako hlavní město svého budoucího státu. Izrael naopak celý Jeruzalém označuje za své nedělitelné hlavní město. Anexi východní části města mezinárodní společenství neuznává s tím, že status města by se měl vyřešit jednáním. Trump ale od této tradiční pozice již předloni odstoupil, když americkou ambasádu přesunul z Tel Avivu do Jeruzaléma, což vedlo k tomu, že Palestinci jednání s Bílým domem bojkotují.

Agentura Reuters s odvoláním na nejmenované činitele v americké vládě napsala, že plán počítá s vytvořením nezávislé Palestiny po boku Izraele a hlavním městem nového státu má být východní Jeruzalém. Zároveň má podle plánu vzniknout dopravní spojení mezi Pásmem Gazy a Západním břehem Jordánu, a to prostřednictvím silnic, mostů a tunelů. Izrael se naopak má zavázat, že na čtyři roky přestane s budováním nových židovských osad, zatímco se bude vyjednávat o vytvoření nezávislého palestinského státu. Stávající osady však mají zůstat pod izraelskou kontrolou. Činitelé nicméně také uvedli, že podle plánu má Izrael zajistit, aby muslimové měli přístup k mešitě Al-Aksá v Jeruzalémě a zároveň budou respektovat jordánskou správu nad komplexem, v němž se nachází mešita Al-Aksá a muslimská svatyně Skalní dóm. Zdroje v americké vládě také upozorňují, že plán bude záviset na tom, zda Palestinci přistoupí na jednání, a že vytvoření nezávislého státu bude podmíněno tím, že Palestinci budou respektovat lidská práva, svobodu tisku a budou mít důvěryhodné a transparentní instituce.

Netanjahu řekl, že přistoupil na jednání s Palestinci, jelikož Trumpův plán považuje za férový. Podle izraelského předsedy vlády představuje realistickou cestu k trvalému izraelsko-palestinskému míru. Premiér zároveň poznamenal, že USA souhlasí s tím, že Izrael musí mít plnou kontrolu nad údolím řeky Jordán a dalšími místy a bude se tam moci sám bránit.

"Je to skvělý plán pro Izrael, je to skvělý plán pro mír. Upřímně, pane prezidente, vzhledem ke všemu, co jste pro Izrael už udělal, nejsem překvapen. Jste nejlepším přítelem, kterého Izrael kdy v Bílém domě měl," řekl Netanjahu.

Sámí abú Zuhrí z islamistického hnutí Hamás, které vládne v Pásmu Gazy naopak podle Reuters označil Trumpovo oznámení za agresivní a řešení otázky Jeruzaléma za nesmyslné s tím, že Jeruzalém bude vždy patřit Palestincům. "Palestinci se tomuto plánu postaví a Jeruzalém zůstane palestinským územím," zdůraznil.

Netanjahu: Palestinské hlavní město bude v Abú Dísu

Americký mírový plán pro Blízký východ počítá s tím, že hlavní město palestinského státu bude v Abú Dísu. Podle agentury Reuters to dnes řekl izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Abú Dís je palestinská vesnice přiléhající k Jeruzalému. Premiér zároveň uvedl, že chce v neděli požádat izraelský kabinet, aby schválil anexi částí Západního břehu Jordánu, uvedla agentura AP.

Netanjahu řekl novinářům, že Trumpův plán označuje Jeruzalém za nedělitelné hlavní město Izraele, a to v rámci hraniční zdi. Zároveň podle agentury Reuters řekl, že "Izrael Palestincům na konci procesu nabízí podmíněnou a omezenou svrchovanost". Netanjahu také oznámil, že při příštím zasedání předloží izraelskému kabinetu návrh nastolení izraelské jurisdikce v údolí řeky Jordán, v severní části Mrtvého moře a v židovských osadách na Západním břehu Jordánu. Podle Reuters by tak mohl učinit již v neděli.