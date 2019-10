Netanjahu nedokázal sestavit vládu, šanci dostane Ganc

Jeruzalém - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dnes oznámil, že se mu nepodařilo sestavit novou vládní koalici, a mandát na sestavení nového kabinetu tak vrací prezidentovi Reuvenu Rivlinovi. Kancelář hlavy státu mezitím informovala, že šanci na sestavení nové vládní koalice nyní bude mít Netanjahuův rival, lídr centristické strany Modrá a bílá, Benny Ganc. Informoval o tom izraelský list The Times of Israel.

Zářijové předčasné volby v Izraeli skončily pro Netanjahuův pravicový Likud i pro centristické uskupení Modrá a bílá vyrovnaným výsledkem. Sestavením vlády byl sice pověřen právě dosluhující premiér Netanjahu, nepodařilo se mu však získat podporu nadpoloviční většiny poslanců.

Netanjahu v projevu uvedl, že bez přestávky usiloval o vytvoření "široké vlády národní jednoty", která by zahrnovala Likud, jeho menší náboženské spojence a Modrou a bílou. Jeho snahy ale prý Ganc zablokoval. "V uplynulých týdnech, jsem udělal vše pro to, aby Benny Ganc přišel k jednacímu stolu... Bohužel to prostě opakovaně odmítl," řekl Netanjahu. List The Times of Israel upozornil, že Netanjahu mandát vrátil několik dní předtím, než mu měla vypršet lhůta na sestavení nové vlády. Jair Lapid, který byl na kandidátce Modré a bílé druhý, v reakci na premiérovo dnešní oznámení poznamenal, že Netanjahu "opět selhal".

Kancelář prezidenta vzápětí uvedla, že Rivlin bude nyní mít konzultace se zástupci dalších politických stran a má v úmyslu jim oznámit, že sestavením nové vlády pověří Gance.