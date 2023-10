Netanjahu: Masivní a bezprecedentní americká pomoc nám pomůže vyhrát válku

Tel Aviv - Masivní a bezprecedentní balíček americké vojenské pomoci pomůže Izraeli vyhrát válku proti palestinskému hnutí Hamás. Podle zpravodajského webu The Times of Israel to v projevu k občanům po dnešní návštěvě amerického prezidenta Joea Bidena v Izraeli uvedl izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Nyní předseda vlády jedná s válečným kabinetem na armádním velitelství.

Premiér hovořil ze sídla armády u Tel Avivu a řekl, že Bidenovi ukázal důkazy o tom, že za výbuch v areálu nemocnice v Pásmu Gazy mohla raketa palestinského Islámského džihádu. Důkazy prý Bidenovi poskytl ještě před jeho příletem do Izraele. Netanjahu také poznamenal, že Izrael a USA spolupracují na tom, aby "zajistily osvobození rukojmích všemi možnými prostředky". Hamás při útoku na jižní Izrael 7. října odvlekl do Gazy na 200 lidí.

S Bidenem se Netanjahu podle svých slov dohodl "na spolupráci, která změní rovnováhu na všech frontách" a pomůže Izraeli "dosáhnout válečných cílů". Netanjahu také připomněl, že Biden je první prezident USA, který Izrael navštívil za války.

Americký prezident v odpoledním projevu před odletem z Tel Avivu mimo jiné oznámil, že později tento týden požádá Kongres o schválení bezprecedentního balíčku pomoci pro Izrael. Zároveň také zvýší americkou humanitární pomoc Palestincům v Pásmu Gazy a na okupovaném Západním břehu Jordánu o 100 milionů dolarů. Také zopakoval, že podle jeho informací za neštěstí v palestinské nemocnici může selhání rakety palestinských radikálů, která původně mířila na izraelské území.