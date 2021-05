Netanjahu: Izraelské nálety v Gaze budou pokračovat, dokud to bude nutné

Jeruzalém - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dnes řekl, že Izrael bude pokračovat v náletech v Pásmu Gazy, dokud to bude nutné, a bude se přitom snažit co nejvíce chránit civilisty. Vinu za současné boje premiér připsal islamistickému hnutí Hamás, které v palestinské enklávě vládne. Informovala o tom agentura Reuters.

"Strana, která nese vinu za tuto konfrontaci, nejsme my. Jsou to ti, kdo na nás útočí," řekl Netanjahu v televizním projevu. "Jsme stále uprostřed této operace, stále ještě není u konce. Tato operace bude pokračovat tak dlouho, jak to bude nutné," dodal.

"Na rozdíl od Hamásu, který má v úmyslu ubližovat civilistům, zatímco se za civilisty schovává, my děláme všechno pro to, abychom zabránili nebo co nejvíce omezili ublížení civilistům a místo toho zasáhli přímo teroristy," uvedl Netanjahu.

Násilnosti mezi Izraelem a Hamásem nyní eskalovaly nejvíce od poslední války v roce 2014. Konflikt se výrazně zostřil v pondělí večer, když Hamás a další teroristická skupina Islámský džihád začaly z Pásma Gazy ostřelovat izraelské území, na což Izrael odpověděl masivními nálety. Ostřelování předcházely koncem ramadánu vícedenní střety Palestinců s izraelskou policií v Jeruzalémě, městě s klíčovým významem pro obě strany. Hamásem vedené ministerstvo zdravotnictví hlásí zatím 145 mrtvých, Izrael na své straně registruje deset mrtvých.