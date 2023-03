Netanjahu chce pokračovat v prosazování justiční reformy, kritice navzdory

Jeruzalém - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu večer v televizním vystoupení prohlásil, že hodlá pokračovat ve svém záměru prosadit "zodpovědné justiční reformy" a že udělá vše pro zklidnění situace v zemi. Premiér promluvil k národu v době masových protestů proti reformě soudnictví, která podle demonstrantů povede k oslabení izraelské demokracie. Lídr izraelské opozice Jair Lapid vzápětí řekl, že Netanjahu pokračuje v šíření lží a že o skutečný dialog nemá zájem. Po premiérově projevu policie rozháněla demonstranty v Tel Avivu vodním dělem. Organizátoři protestů uvedli, že demonstrace budou intenzivnější.

"Nemůžeme dopustit, aby jakýkoli spor ohrozil naši společnou budoucnost," řekl Netanjahu. "Udělám vše pro uklidnění situace a nastolení soudržnosti," dodal. Původně měl premiér dnes večer odletět do Londýna, ale odložil odlet na pátečních 04:00 (03:00 SEČ). Před televizním vystoupením si Netanjahu předvolal ministra obrany Joava Galanta, který měl podle izraelských médií v plánu vydat prohlášení. Podle Galantovy kanceláře ministr premiérovi sdělil, jaké by mohla soudní reforma mít důsledky pro izraelskou armádu a obranu. Galant však nakonec veřejně nevystoupil.

Zpravodajský web The Times of Israel (TOI) píše, že premiér v projevu avizoval, že se do reformy soudnictví silně zapojí, ačkoliv mu to zakazuje dohoda o střetu zájmů. Slíbil, že vezme v potaz obavy opozice, ale zároveň uvedl, že bude pokračovat v prosazování reformy týkající se výběru soudců. Schválena podle Netanjahua bude v současném znění příští týden.

Netanjahuův slib přichází den poté, co izraelský parlament schválil zákon, který výslovně blokuje možnost, aby nejvyšší soud nařídil premiérovi volno. Zákon je chápán jako reakce na obavy, že by nejvyšší soud mohl Netanjahua donutit k odstoupení kvůli možnému střetu zájmů, který vzniká prosazováním soudní reformy, zatímco je souzen kvůli obviněním z korupce.

"Dosud jsem měl svázané ruce, nyní se do toho zapojím," uvedl Netanjahu podle TOI. Premiér podle listu tvrdí, že poslouchá výhrady opozice, ale zároveň oznamuje, že hodlá pokračovat v prosazování legislativy, která dá vládnoucí koalici kontrolu nad jmenováním soudců.

Lídr opozice Lapid po projevu řekl, že Netanjahu pokračuje v šíření lží. Premiér podle Lapida nad situací ztratil kontrolu a za nitky tahá ministr spravedlnosti Jariv Levin.

"Hlas je Netanjahua, ale je to v rukou Levina," uvedl Lapid. Podle něj projev jen dokazuje, že Netanjahu o dialog nestojí a ve skutečnosti "blufuje". Lapid zároveň vyzval "zodpovědné členy" premiérovy strany Likud, aby se proti sporné reformě soudnictví postavili.

Krátce po Netanjahuově projevu byly v Tel Avivu obnoveny protesty. Demonstranti zablokovali některé silnice a skandovali protivládní slogany. Policie k rozehnání nespokojenců použila také vodní dělo.

Organizátoři protestů po projevu uvedli, že demonstrace proti soudní reformě budou intenzivnější. Další velké protesty jsou plánované na sobotu, což bude již dvanáctý víkend v řadě. "Dnes jsme byli svědky bizarní show rodícího se diktátora, který místo toho, aby zákony zastavil a odložil, spěchá se jmenováním soudců a nepřátelským převzetím nejvyššího soudu," uvedli organizátoři v prohlášení. "Jakékoli výzvy k jednání v době, kdy legislativa postupuje, jsou nelegitimní. Musíme se postavit diktatuře," doplnili.