Netanjahu by zvážil roli prostředníka mezi Ruskem a Ukrajinou

Jeruzalém - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v rozhovoru s americkou televizí CNN uvedl, že by byl ochoten zvážit roli prostředníka mezi Ruskem a Ukrajinou, pokud by o to byl požádán oběma válčící stranami a Spojenými státy. Dodal, že se do takové role netlačí, protože si uvědomuje, že musí nastat správný čas a okolnosti. Na otázku, zda by zvážil poskytnutí vojenské podpory Ukrajině, premiér odpověděl, že se touto otázkou zabývá.

Izrael dosud Kyjevu odmítal poskytnout své zbraně, také ve snaze nepoškodit vztahy s Ruskem, jehož armáda kontroluje vzdušný prostor nad Sýrií. Podle izraelského premiéra však Spojené státy předaly Ukrajině 250.000 kusů dělostřelecké munice, která byla předtím uskladněna v Izraeli. Izraelský premiér také naznačil, že Izrael podniká kroky proti vývozu íránských zbraní. Konkrétní operace ale komentovat odmítl.

"Izrael také, upřímně řečeno, jedná způsoby, které zde nebudu vyjmenovávat, proti íránské výrobě zbraní, jež jsou používány proti Ukrajině," uvedl izraelský premiér. V této souvislosti podotkl, že se Izrael snaží zmařit íránský jaderný program, "ale také podniká kroky proti íránskému vývoji určitých zbraní", které islámská republika exportuje.

Některá americká média připsala izraelské armádě víkendový útok bezpilotními prostředky na íránskou zbrojovku poblíž města Isfahán. "Pokaždé, když na Blízkém východě něco vybuchne, tak je z toho viněn Izrael," uvedl Netanjahu, podle kterého to je někdy pravdou a někdy ne.

Kyjev tvrdí, že Rusko při svých útocích ze vzduchu masivně využívá íránské bezpilotní letouny. Teherán popírá, že by tyto zbraně Moskvě dodával. Přiznal jen poskytnutí menšího počtu dronů před válkou.

Netanjahu v rozhovoru nevyloučil, že by mohl být prostředníkem v mírových jednáních mezi Ruskem a Ukrajinou, a to v případě, že by by požádán oběma stranami konfliktu a Spojenými státy. "Pokud mě o to požádají všechny relevantní strany, určitě to zvážím, ale netlačím se do toho," řekl premiér. Dodal, že obdobný požadavek dostal neoficiální cestou krátce po začátku ruské invaze. Odmítl to, protože byl tehdy představitelem opozice.

Netanjahův předchůdce v premiérské úřadě Naftali Bennett navštívil v březnu Moskvu, kde jednal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Uspořádat jednání mezi ruským prezidentem a ukrajinskou hlavou státu Volodymyrem Zelenskym se však nakonec nepodařilo.