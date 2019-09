Nestrašil podpořil gólem výhru Třince nad Hradcem Králové

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinečtí hokejisté porazili doma Hradec Králové 4:0 a pod výhru se podepsal gólem ve své extraligové premiéře Andrej Nestrašil. Debut si naopak v obraně Ocelářů neodbude Cam Barker, který se z rodinných důvodů vrátil do Kanady. Úřadující mistr, v jehož dresu po osmi měsících nastoupil kapitán Lukáš Krajíček, vedl o čtyři branky už v polovině utkání. Střelecky aktivnější hosté (36:13) prohráli po čtyřech vítězstvích.

"Byli jsme nemohoucní a neschopní puk dorvat do branky. Měli jsme dost šancí, všelijak se to odráželo. Trefili jsme tyčky, párkrát jsme to měli do prázdné. Bohužel dnes to byl zápas, kdy jsme mohli hrát třikrát dvě stě minut a gól bychom nedali. Nebyl to náš den," uvedl kapitán hostů Radek Smoleňák.

Nestrašil nastupoval v elitním útoku Ocelářů bez jmenovky, ale rychle se fanouškům představil. Hned v prvním střídání se natahoval po Rothově střele a tečovaný puk skončil za Lukešovými zády. Hlasatel oznámil jako autora gólu, který padl už po dvaceti sekundách, Nestrašila, ale později ho opravil na Stránského.

Hosté, za něž po půl roce hrál Koukal, byli v úvodní třetině střelecky aktivnější, dobře se pohybovali i kombinovali. Gólman Bartošák byl ale pozorný. To na druhé straně působil Lukeš, který chytal první extraligový zápas sezony, nejistě a pustil v desáté minutě střelu Adamského od modré čáry.

Od druhé třetiny Bartošáka vystřídal Kváča, který byl hned pod palbou. Hosté už po Smoleňákově zakončení zvedali ruce, ale od třineckého gólmana a tyče se puk vrátil do hry. Vzápětí zmrazil Třinec aktivní hosty potřetí, když udeřil ze své první početní výhody v zápase. Roth poslal puk za obranu Nestrašilovi, který naznačil Lukešovi střelu a bekhendovým blafákem zasunul puk mazácky do prázdné branky. Lukeše poté mezi tyčemi nahradil Mazanec.

Hradec následně promarnil 45 sekund přesilovou hru pět na tři, v níž Kváču opět zachránila tyč po zákroku Krajíčka, a v polovině zápasu inkasoval počtvrté. Po chytrém pasu Michala Kovařčíka zakončil Gernát do prázdné branky. Domácím stačilo v úvodních dvou třetinách na čtyři góly pouhých osm střel.

"Zápas se lámal ve druhé třetině, kdy jsme prohrávali 0:3 a měli přesilovku pět na tři. Nevyužili jsme ji a vzápětí jsme dostali hřebíček do rakve v podobě dalšího gólu. Nebyli jsme ale dnes tak zakouslí a neměli takový pohyb jako v předchozích zápasech, což rozhodlo," uvedl asistent trenéra Hradce Petr Svoboda.

Hosté se snažili, ale nebylo jim přáno a gólem neskončily ani nebezpečné dorážky Rákose a Červeného. Domácím zatrnulo v závěru druhé třetiny, kdy Vrána natlačil Červeného na Kváču. Otřesený gólman ale po ošetření chytal dál. Bartošák, který má zranění v dolní části těla, už v té chvíli nebyl ani na střídačce. "Možná Jarda Kameš (trenér brankářů) by to ještě navlíkl. Nevím. My jsme nad tím neuvažovali. Kváča řekl, že bude pokračovat, tak jsme byli v pohodě," uvedl Krajíček.

S Hradcem mohlo být v úvodu třetí třetiny ještě hůře. Krajíček ale orazítkoval v přesilové hře tyč. Následně se hezkým gestem fair play vyznamenal hostující Rosandič, když přiznal, že nebyl faulován a rozhodčí trest zrušili. Střeleckou smůlu hostů završil třetí tyčkou v zápase Rákos a Cingela vychytal Kváča. Změnu skóre nepřinesla ani poslední půl minuta, v níž hosté hráli přesilovku pět na tři.

"Dnes jim nebylo souzeno. I z toho důvodu bereme tři body a oni jedou s prázdnou. Za výkon by si ale nějaký bod zasloužili, protože hráli velmi dobře," uznal domácí trenér Václav Varaďa.

Hlasy po utkání: Václav Varaďa (Třinec): "Jsem rád za vítězství proti velmi dobrému týmu, který hraje poslední roky skvělý hokej. První třetina byla vcelku vyrovnaná. Vyhráli jsme ji, ale hostující tým si vytvořil hodně šancí, ve kterých selhal. Nás se drželo štěstí i v průběhu druhé třetiny, kdy jsme byli schopni odskočit a ubránit přesilovku soupeře pět na tři. Ve třetí části jsme hráli solidně z obrany, snažili jsme se Hradecké držet na odstup. Jejich pohybem si stejně vytvořili příležitosti, ale dnes jim nebylo souzeno. I z toho důvodu bereme tři body a oni jedou s prázdnou. Za výkon by si ale nějaký bod zasloužili, protože hráli velmi dobře. Patrik Bartošák má zranění v dolní části těla, podstoupí vyšetření a uvidíme, v jakém rozsahu jeho zranění je." Petr Svoboda (Hradec Králové): "Myslím, že výsledek ovlivnil náš vstup do zápasu. Hned v prvním střídání jsme dostali gól, to vám na sebevědomí moc nepřidá. První třetinu jsme sice prohráli 0:2, ale měli jsme v ní pár šancí a bohužel jsme neproměnili. Zápas se lámal ve druhé třetině, kdy jsme prohrávali 0:3 a měli přesilovku pět na tři. Nevyužili jsme ji a vzápětí jsme dostali hřebíček do rakve v podobě dalšího gólu. Nebyli jsme ale dnes tak zakouslí a neměli takový pohyb jako v předchozích zápasech, což rozhodlo. Proti tak silnému soupeři, jakým je Třinec, musíte ze sebe vydat daleko více. Klukům nelze upřít snahu, měli jsme spoustu šancí, ale bohužel nám dnes asi nebylo shůry dáno, abychom nějaký gól dali."

HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 1. M. Stránský (Roth, Gernát), 10. Adamský (Chmielewski, Polanský), 26. Nestrašil (Roth), 30. Gernát (M. Kovařčík). Rozhodčí: Hradil, Stano (SR) - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 7:5, navíc M. Chalupa (Hradec Králové) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 4249.

Sestavy:

Třinec: Bartošák (21. Kváča) - Roth, Gernát, D. Musil, Galvinš, M. Doudera, Krajíček - Stránský, P. Vrána, Nestrašil - Hrňa, Marcinko, Dravecký - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hrehorčák - Chmielewski, Polanský, Adamský - od 45. navíc Kofroň. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.

Hradec Králové: Š. Lukeš (26. Mazanec) - Zámorský, Nedomlel, Cibulskis, Gaspar, F. Pavlík, Rosandič, T. Voráček - Miškář, Bičevskis, Perret - Smoleňák, Rákos, Červený - Vincour, Cingel, R. Pavlík - Paulovič, Koukal, M. Chalupa. Trenéři: T. Martinec, P. Svoboda a Krátoška.