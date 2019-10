Nestrašil končí v Třinci, dohodl se na angažmá v Magnitogorsku

Magnitogorsk (Rusko) - Hokejový útočník Andrej Nestrašil po dvou zápasech opouští extraligový Třinec a bude hrát v Kontinentální lize za Magnitogorsk. S Metallurgem se dohodl osmadvacetiletý bývalý hráč Detroitu a Caroliny na roční smlouvě. Severu hokej.cz to řekl Nestrašilův agent Vladimír Vůjtek mladší ze společnosti Eurohockey Services.

"Andrej se netajil přáním vrátit se do Ruska, s vedením Magnitogorsku jsme byli v kontaktu delší dobu. Věc se ovšem neposunula do finální fáze, Nestrašil tedy přešel do Třince. Přičemž součástí dohody s Oceláři bylo, že pokud přijde dobrá nabídka, Andrej může do KHL odejít," uvedl Vůjtek.

Nestrašil působil v KHL v uplynulých dvou sezonách v Nižněkamsku a připsal si ve 109 zápasech včetně play off 56 bodů za 19 branek a 37 asistencí. V létě marně čekal na nabídku z NHL a na konci minulého týdne se dohodl na spolupráci s mistrovským Třincem, za který si připsal ve dvou zápasech čtyři body za gól a tři přihrávky.

"V sobotu se představitelé Magnitogorsku ozvali opět a domluvili jsme se, že Andrej podepíše smlouvu do konce sezony. Dneska už je na cestě, odlétá do Ruska, aby se co nejdřív mohl přidat k týmu. Magnitogorsk čeká pondělní zápas v Ufě, pokud nenastanou komplikace, Andrej by měl nastoupit," doplnil Vůjtek.

V Třinci měl účastník loňského mistrovství světa v Dánsku původně setrvat do listopadové reprezentační přestávky. "Andrej byl u Ocelářů maximálně spokojený. Co mi říkal, zaujalo ho, jakým způsobem klub funguje. Byl překvapený, jaké jsou v Třinci podmínky k hokeji. Kdyby se neozval Magnitogorsk, velmi rád by pokračoval. Ale KHL pro něj byla od začátku prioritou, o čemž Třinec věděl," doplnil Vůjtek.

Magnitogorsk, který už po třech kolech nové sezony propustil českého trenéra Josefa Jandače a tým převzal Ilja Vorobjov, má zatím na kontě ze 14 zápasů jen devět bodů a je ve Východní konferenci poslední. V celé KHL jsou horší jen Jaroslav a Dinamo Riga. V Metallurgu nadále působí asistent trenéra Jiří Kalous. "Pro Andreje je to velká šance. Magnitogorsk od něj očekává přínos do ofenzivy a produktivitu. Jde o top tým, který má pořád velký potenciál," dodal Vůjtek.

Odchovanec pražské Slavie Nestrašil odehrál v letech 2014 až 2017 v NHL 128 zápasů s bilancí 17 branek a 31 asistencí. Jeho působení v elitní zámořské lize narušila zlomenina obratle v roce 2016. Předtím v roce 2013 vybojoval s detroitskou farmou Grand Rapids Griffins v AHL Calderův pohár.