Nestrašil: Když jsem slyšel Magnitogorsk, nebylo třeba přemýšlet

Praha - Útočník hokejové reprezentace Andrej Nestrašil má za sebou měsíc v novém angažmá v Magnitogorsku. V klubu, kde působí na pozici asistenta trenéra také Jiří Kalous, je po všech stránkách spokojený. A ačkoliv sám neboduje podle svých představ, po jeho příchodu se Metallurg rozehrál v Kontinentální lize k výborným výkonům.

Osmadvacetiletý útočník byl s ruským klubem v kontaktu delší dobu, přesto nakonec odstartoval sezonu v Třinci. S Oceláři byl ale domluvený, že v případě dobré nabídky může odejít. "Můj přestup se odehrál tak rychle, že ani nebyl čas se rozmýšlet. Když jsem slyšel Magnitogorsk, nebylo to ani potřeba," řekl dnes Nestrašil v rozhovoru s novináři.

Měl jasno, nemusel proto ani moc využít rad reprezentačního spoluhráče Jana Kováře, který si v klubu vydobyl za pět odehraných sezon skvělé renomé. "Bavili jsme se o tom jen úplně minimálně. V Magnitogorsku už jsem hrál s Nižněkamskem, tak jsem věděl, do čeho jdu. Pro mě bylo spíš důležité vědomí, že Metallurg je ambiciózní klub s dobrými hráči a šancí na úspěch v play off," vysvětlil Nestrašil.

V klubu ale náležitě pociťuje Kovářův věhlas. "Je to pan hokejista, místní legenda. Když jsem z Magnitogorsku odjížděl k reprezentaci, všichni mi říkali, abych ho pozdravoval. Milují ho tam," řekl Nestrašil. Oba budou patrně hrát na Karjale ve stejné formaci. "Já ho nechci moc přechvalovat, ale pro mě je to jeden z nejlepších hráčů mimo NHL. Ne-li vůbec ten nejlepší," ocenil s úsměvem Nestrašil.

V Magnitogorsku se mu líbí po hokejové i osobní stránce. "Po hokejové stránce je Magnitogorsk moc dobrý klub a hlavní trenér Vorobjov přesně ví, co chce. Je to inteligentní člověk, rozumí tomu. Po dvou letech v Nižněkamsku je pro mě Magnitogorsk krokem nahoru. Samozřejmě to není Moskva či Petrohrad... Stejně jsme ale půlku času někde na cestách. A když jsme doma, jsem rád, že si můžu lehnout a odpočinout si," řekl Nestrašil.

Na sraz před turnajem Karjala dorazil v dobrém rozpoložení. "Udělali jsme z posledních čtyřiadvaceti možných bodů dvacet, takže se nám daří. Ačkoliv mně osobně to zatím bodově tolik nejde, určitě by to mohlo být lepší. V Rusku je ale daleko důležitější, že tým vyhrává, šlape a že se šplháme tabulkou nahoru," podotkl Nestrašil.

"Neberu to ale tak, že se Magnitogorsk zvedl s mým příchodem," pousmál se. "Kluci začali dělat body už tři zápasy před mým příchodem. Přišel jsem v pravou chvíli, od té doby nám to zaplaťpánbůh šlape. Mužstvo máme silné a to byl jeden z důvodů, proč jsem do Magnitogorsku šel," dodal Nestrašil, jenž si za dané období připsal gól a dvě nahrávky.

Shodou okolností se stal posledním transferem viceprezidenta klubu Gennadije Veličkina, který skončil po téměř třiceti letech. "Než jsem se v Magnitogorsku rozkoukal, událo se tolik věcí... A že jsem byl jeho poslední transfer? Nevím, jestli je to pozitivní, nebo negativní. Ale já jsem Veličkina vůbec neznal, život jde dál," uvedl Nestrašil.

Za plus ale považuje, že ačkoliv už po třech zápasech nové sezony byl odvolán z pozice hlavního kouče Josef Jandač, asistent Kalous setrval. "S Jirkou se navíc známe dlouho, už ze Slavie. Je jen takové zvláštní, když jsou v zahraničním týmu dva Češi jako trenér a hráč. Spolu s Jirkou tam ale zůstal i kondiční trenér Martin Iterský, z čehož mám taky radost."

Zvláštní je to pro něho hlavně s ohledem na češtinu. "Před ostatními lidmi nechceme mluvit česky. Nikdy jsem to nezažil a je to něco nového. Kdybychom mluvili rusky jako ostatní, bylo by to o něčem jiném, protože by nám rozuměli. Takhle si kluci můžou myslet nevím co. Česky proto mluvíme, jen když je kolem nás málo lidí. Po zápase mi Jirka ukáže na videu, co šlo třeba udělat líp. Jinak se moc často nevidíme," přiblížil Nestrašil.

Stejně jako Třinec proslavily i Magnitogorsk železárny a ocelárny. "Na prohlídce jsem bohužel zatím nebyl, jak jsem do klubu přišel později. Všichni noví hráči se šli podívat ještě před začátkem sezony. Teď už na to není moc času. Byl bych ale jedině rád, kdybych se tam dostal. Šel bych se podívat stoprocentně," ujistil Nestrašil.

Přiznal, že už pomalu uzavírá kapitolu s názvem NHL, kde odehrál 128 utkání. "Víceméně jsem s tím smířený celou dobu, že už to nemusí vyjít. V NHL jsem byl tři roky a po těch letech mě lidé znají. Nějakým způsobem mě mají zaškatulkovaného. Je mi osmadvacet. To už je pro ně pomalu hokejový důchod. Moc hráčů nad třicet let už tam nenajdete. Ta liga se za poslední roky tolik změnila. To je realita, já ji musím přijmout a jít dál. Je ale pořád spousta možností, kde hrát," řekl Nestrašil.