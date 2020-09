Nestrašil dal v KHL dva góly, Will inkasoval v závěru

Moskva - Andrej Nestrašil vstřelil dva góly a pomohl hokejistům Magnitogorsku v Kontinentální lize k vysokému vítězství 6:0 nad Soči. Český útočník v obou případech využil přesilovou hru a Metallurg vyhrál i druhý zápas v novém ročníku. Brankáře Čeljabinsku Romana Willa dělila při debutu v KHL jediná sekunda od čistého konta.

Vítězný gól dal Nestrašil v 9. minutě střelou z kruhu pro vhazování, kde ho hostující zadáci nechali volného. Další přesilovku pak v druhé třetině využil z podobné pozice už po 13 sekundách.

Will zastavil v utkání s Kunlunem 17 střel čínského celku a vychytal Čeljabinsku vítězství 3:1. Gól dostal až v čase 59:59, kdy ho při hře šesti proti čtyřem překonal tečovanou střelou Ivan Nikolišin. Bývalý liberecký brankář Will se do KHL vydal po roce stráveném ve švédském Rögle, na kontě má i jeden zápas v NHL za Colorado.

Viťaz Podolsk dokázal v Nižněkamsku dotáhnout tříbrankovou ztrátu, kterou nabral v první třetině, ale domácí tým pak zachránil výhru gólem Alexandra Kučerjavenka minutu a deset sekund před koncem.