Nestátní lesníci chystají podruhé Den otevřených lesů s akcemi pro veřejnost

Pelhřimov - Majitelé nestátních lesů letos chystají druhý Den otevřených lesů. Komentované vycházky s lesníky doplněné ukázkami práce v lese a různými akcemi se uskuteční 13. května na řadě míst Česka. Akci pořádá Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) a jeho členové, lidem chtějí přiblížit svou práci a přístup k péči o les. ČTK to dělil předseda SVOL Jiří Svoboda.

"Rádi bychom veřejnosti vysvětlili, proč je nutné v lese hospodařit a jak se k lesům chovat, aby i v budoucnu přinášely to, co od nich celá společnost očekává," uvedl Svoboda. Den otevřených lesů by se měl stát tradicí. "Abychom dostali do povědomí, že jsou tu i nestátní majetky, které mají nějakou správu, chtějí hospodařit zodpovědně a trvale udržitelně," řekl. Oproti loňskému prvnímu ročníku se akce tento rok uskuteční přibližně o měsíc dřív. Lesy podle Svobody v tomto období vypadají nejlépe.

Před rokem mohli lidé navštívit 48 lesních majetků. Někde jich v horkém počasí přišly desítky, jinde několik stovek. Akce Lesů města Brna měla přes 1000 návštěvníků. Letos se zatím podle zveřejněných údajů program připravuje na 23 místech. Na procházku do svých lesů zve například město Úpice v Královéhradeckém kraji, trasa povede nově vybudovanou naučnou stezkou Velbaba. Město Boží Dar v Karlovarském kraji přiblíží hospodaření v lesících v nadmořské výšce okolo 1000 metrů. Polovina z nich je v národní přírodní rezervaci Božídarské rašeliniště, navíc jde o turistickou oblast.

Do akce se zapojili i majitelé lesů, jejichž porosty prakticky zničila kůrovcová kalamita. Mezi ně patří Městské lesy Dačice v Jihočeském kraji. "Nyní už ale stromečky zasázené v uplynulých třech letech, které uplynuly od doby, kdy se tudy prohnala kůrovcová kalamita, povyrostly. Už je vidět, jak pestrý les do budoucna v krajině vyroste," uvedl jednatel Kamil Kupec.

SVOL má 720 členů s 522.000 hektary lesů, což představuje 21 procent výměry lesů v ČR.