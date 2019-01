Praha - Již sedmadvacátá účast na Rallye Dakar čeká v příštích týdnech Josefa Kalinu. Legendární navigátor však tentokrát nebude součástí startovního pole, devětašedesátiletý doyen českého motorsportu si vyzkouší roli televizního reportéra. Opět bude součástí týmu Buggyra, nově ale bude pravidelně připravovat reportáže pro Českou televizi.

"Už asi třikrát jsem na Dakaru byl v jiné funkci, než že bych seděl v autě. Vždy mě bralo u srdce, když si všichni nasazovali helmy a lezli do auta a já ne. Na to se netěším. Těším se ale na to, že budu opět v partě a zažiju trošku něco nového," uvedl Kalina, který bude připravovat pořad "Za oponou".

Kalina by měl divákům přibližovat život na Dakaru či podmínky, v kterých se závodí. Plánuje také využít své kontakty a fakt, že se osobně zná prakticky se všemi hvězdami rallye. "Chceme se podívat do zákulisí týmů a porozhlédneme se i po závodní trase v Peru, což je úžasná a příjemná země," řekl trojnásobný vítěz rallye po boku Karla Lopraise.

Přestože Kalina v minulosti naznačoval, že s Dakarem již končí, teď o završení kariéry neuvažuje. Dokonce si dovede představit, že se na slavné soutěži opět představí jako navigátor. Už ale ne v posádce, která bude chtít bojovat o přední umístění.

"Těším se, že Buggyra postaví do závodu třetí auto. Tam bych strašně rád dělal takového samaritána. Jel bych v kategorii rychlé asistence a měl bych to potěšení postavit Martina (Kolomého), když jako obvykle ulehne na bok. Eventuálně bych klukům v druhé posádce říkal, kam mají jet," plánoval Kalina.