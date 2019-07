Nešpor rozhodl o výhře fotbalistů Olomouce nad Zlínem 1:0

Olomouc - Fotbalisté Olomouce zvítězili v druhém kole první ligy nad Zlínem 1:0. O výhře Hanáků rozhodl v 61. minutě Martin Nešpor, největší šanci hostů neproměnil v závěru Tomáš Poznar. Sigma po úvodní porážce v Plzni ve druhém soutěžním duelu pod trenérem Radoslavem Látalem poprvé zvítězila, naopak Zlín s koučem Josefem Csaplárem podruhé prohrál 0:1 a po dvou kolech je bez bodu.

Olomouc byla od úvodu aktivnější a také přesnější v kombinaci. Hned v páté minutě zahrozil Plšek, jehož rána z voleje z 16 metrů proskákala kolem levé tyče. Domácí v prvních 15 minutách několikrát svírali Zlín kolem vápna, brankáře Dostála však ohrozit nedokázali.

Po čtvrthodině se hra vyrovnala a do zápasu se dostal také Zlín. První šanci si ale vypracoval až v 38. minutě, kdy po standardní situaci a vrácení míče do vápna hlavičkoval Buchta těsně vedle. Stejně dopadla i Fantišova hlavička o dvě minuty později. V nastaveném čase první půle ještě musel domácí gólman Reichl zasahovat proti střele Jiráčka z 25 metrů.

V úvodních pěti minutách druhého poločasu se ocitli za zlínskou obranou nejdříve Greššák a vzápětí Plšek. Oběma však scházel krok k tomu, aby se dostali do brankové příležitosti. Podařilo se to až v 55. minutě Pilařovi, jehož střelu z pravé strany dobře vyrazil gólman Dostál.

V 61. minutě přišel rozhodující moment zápasu. Falta si na pravém křídle pohrál s bránícím hráčem a nadýchaným centrem našel na přední tyči Nešpora. Olomoucký útočník z bezprostřední blízkosti neměl problém překonat Dostála a otevřel skóre.

Druhou branku mohl Nešpor přidat v 75. minutě po rychlém olomouckém brejku, tentokrát ale Dostála pokusem na zadní tyč neprostřelil. V obrovské šanci se na druhé straně hřiště ocitl 10 minut před koncem Poznar. Reichl mu ale rychlým vyběhnutím zmenšil úhel a dobrým zákrokem zachránil domácí od vyrovnání. Hanáci soupeři částečně oplatili vyřazení ze semifinále nadstavbové skupiny o Evropu ze závěru minulé sezony.

Hlasy po utkání:

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Víme, že nás čekají dvě utkání venku, jsou to pro nás hrozně důležité body. Nechtěl jsem na kluky tlačit a dávat jim to do hlavy, sami znali důležitost dnešního utkání. Do utkání jsme vstoupili dobře, chtěli jsme vysoko presovat a brzo vstřelit branku. První půlhodinu se nám to dařilo, poté nás soupeř začal strašit z rychlých brejků. Můžeme děkovat Reichlovi, že tu poslední šanci zneškodnil. Vsadili jsme u něj na zkušenost. Buchta má zranění na šest až osm týdnů. Poprvé před domácími fanoušky jsem byl nervózní, to musím přiznat. Protože kdyby se nám dnes nepodařilo bodovat, bylo by to těžké. Snažíme se o křídelní hru, hrát nátlakový fotbal a presink. Několikrát jsme se tam dostali, ale potřebujeme zlepšit centry a rozehrávku standardních situací."

Josef Csaplár (trenér Zlína): "Dnes to bylo pod větším tlakem než se Slavií a já nyní docházím k určitým závěrům. Chceme hrát fotbal, chceme hrát nahoru, ale nedokážeme to pak trefit. Olomouc měla na začátku drtivou převahu, která vznikala z toho, že jsme kazili lehké balony. Pomohla nám pauza na pití, ve které jsem na tohle hráče upozornil. Poté se hra otočila a vytvořili jsme si řadu možností. V druhém poločase to bylo zase stejné. Olomouc dala gól po hezké akci, ta se jim opravdu podařila. Pak se hra ale znovu otočila. Dnes jsem od nás chtěl ještě více fotbalu. Olomouc je nyní více bojovnější, za trenéra Jílka byla fotbalovější. Dnes si z utkání odnáším pozitivní i negativní dojmy. Někteří se mnou od tohoto týdne asi začnou mít problémy."

Sigma Olomouc - Fastav Zlín 1:0 (0:0)

Branka: 61. Nešpor. Rozhodčí: Julínek - Mokrusch, Podaný. ŽK: Fantiš, Jiráček, Poznar (všichni Zlín). Diváci: 3908.

Olomouc: Reichl - Sladký, Beneš, Jemelka, Vepřek - Pilař (87. Radek Látal), Houska, Greššák, Plšek (82. Zmrzlý), Falta - Nešpor (76. Tandir). Trenér: Radoslav Látal.

Zlín: Dostál - Matejov (80. Nečas), Buchta, Hlinka, Bartošák (64. Azackij) - Džafič (72. Mašek), Podio, Jiráček, Čanturišvili - Fantiš - Poznar. Trenér: Csaplár.