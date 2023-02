Nespokojení Francouzi vyšli opět do ulic kvůli plánu zvýšit důchodový věk

Paříž - Ve městech po celé Francii dnes pokračovaly protesty proti vládní penzijní reformě, která by pro většinu Francouzů posunula hranici odchodu do důchodu ze 62 na 64 let. Odborové organizace uspořádaly už čtvrtou "mobilizaci" proti letošnímu návrhu ve snaze donutit vládu a prezidenta Emmanuela Macrona ke změně kurzu. Nově avizovaly svolání generální stávky na 7. března, nebudou-li jejich požadavky vyslyšeny. Podle ministerstva vnitra se dnešních demonstrací zúčastnilo na 963.000 lidí, což je více než v úterý, ale méně než na počátku protestů.

Protesty začaly 19. ledna, to bylo jen několik dní po odhalení vládního plánu, a pokračovaly 31. ledna a toto úterý. Čtvrté kolo demonstrací bylo jako první svoláno na nepracovní den, aby se jej mohli zúčastnit i lidé, kteří se jindy nemohou uvolnit z práce. "Je to možná jediný moment, kdy můžu přijít, teď mám šanci," řekla agentuře AFP ředitelka střední školy Sandrine Thouronová na pochodu v Toulouse.

"Jsem tu za svou matku, která má z práce deprese a prožila syndrom vyhoření, a za všechny staré lidi, které vidím dělat těžkou práci," řekl osmnáctiletý recepční Nicolas Garcia, který demonstroval v Clermont-Ferrandu, a to vůbec poprvé v životě.

Odboráři doufali v silnou účast, která by vyslala vládě jasný signál po poklesu zájmu při předchozím kole demonstrací. Policie v úterý vyčíslila účast na 757.000 lidí, zatímco o týden dříve zaznamenala asi 1,27 milionu demonstrantů. Francouzská média v pátek psala o tom, že úřady před novou mobilizací očekávaly v ulicích 600.000 až 800.000 lidí.

Podle ministerstva vnitra se dnešních demonstrací zúčastnilo 963.000 lidí, uvedla stanice BFMTV na svém webu. Odbory ještě své vlastní celostátní odhady médiím nenabídly.

V dopoledních hodinách začaly pochody v Toulouse či Štrasburku a kolem 13:00 odstartovala také manifestace v Paříži naplánovaná na trase od náměstí Republiky po Place de la Nation. Odborová centrála CGT odhadla počet demonstrantů v metropoli na půl milionu, zatímco podle policie jich bylo 93.000, uvedla BFMTV.

V Toulouse podle organizátorů pochodovalo 100.000 lidí, což je vyšší odhad oproti předchozím dvěma manifestacím v tomto jihofrancouzském městě. V Marseille podle pořadatelů byla účast ještě vyšší: 140.000 lidí.

Předchozí protestní dny byly spojené se stávkami ve veřejném sektoru, které výrazně narušily hromadnou dopravu či školní výuku. Dnes se tento scénář neopakuje, pařížské letiště Orly však kolem poledne informovalo o předem neohlášené stávce letových dispečerů. Výsledkem je zrušení poloviny letů, napsala televize BFMTV.

Jádrem konfliktu je snaha vlády do roku 2030 navýšit o dva roky věkové minimum pro odchod do důchodu a také zrušit většinu speciálních režimů v penzijním systému. Plán pramení z dlouhodobé politiky prezidenta Macrona a jeho strůjci jej obhajují jako snahu zvrátit ztrátovost současného nastavení. Francouzský důchodový systém je označován za relativně štědrý a Francouzi tráví v důchodu v průměru nejvíce let ze všech zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Průzkumy naznačují, že většina země se změnou nesouhlasí, uvádí agentura Reuters.

Zatímco vláda se snaží reformu protlačit parlamentem, na obzoru jsou další protesty a stávky. Už během týdne odbory avizovaly další mobilizaci 16. února, po dnešním jednání pak ohlásily březnovou generální stávku. Nestáhne-li vláda svůj návrh, pokusí se "zastavit" život ve Francii, řekl za přední odborové organizace ředitel svazu FO Frédéric Souillot.